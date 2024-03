'La Bohème' con «el colmillo de la experiencia»

«Creo que es un gran error que solo ofrezcan protagonizar 'La Bohème' a cantantes jóvenes y que empiezan, porque creo que requiere de una madurez. Como decimos en México, esta producción cuenta con el colmillo de la experiencia». Así valora el tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz el proyecto lírico que coprotagoniza junto a Claudia Pavone, Isabel Rey y Alessandro Luongo dentro de la 57ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus.

El cantante de Sonora que vive en Miami da vida a Rodolfo dentro de este título de Puccini, que se estrena el martes, 12 de marzo, en el Teatro Pérez Galdós, a partir de las 20.00 horas, y que se repite el jueves y el sábado, siempre en el mismo horario.

Arturo Chacón-Cruz sabe de lo que habla, ya que esta producción de los Amigos Canarios de la Ópera (ACO) supone la 23ª ocasión en la que se pone en la piel de Rodolfo. «Es una ópera que se desarrolla como una microvida durante tres horas. Las producciones que siempre recuerdo más son aquellas que, cuando terminan, piensas que han pasado como si te hablasen. En mi caso, me olvido de lo hecho en el pasado para vivir el momento cada noche», defiende este artista que se muestra encantado de repetir con este montaje en una temporada grancanaria en la que en 2022 protagonizó con éxito 'Los cuentos de Hoffmann'.

Reconoce, al igual que su compañera de reparto Claudia Pavone, que esta coproducción entre ACO y el Teatro Verdi de Trieste tiene entre sus valores el hecho de que se desarrolle con una escenografía clásica que da forma a todo lo que cuenta Puccini en esta ópera y al libreto que firmaron en el siglo XIX Giuseppe Giacosa y Luigi Illica.

«No sabía que Carlo Antonio de Lucia era el director de escena. Cuando lo vi al llegar a la isla fue una sorpresa maravillosa, porque las funciones modernas que he hecho de 'La Bohème' no eran fieles al original. Eso me afecta, me hace sentir incómoda en el rol», confiesa Claudia Pavone que da vida a la icónica y trágica Mimì.

Fidelidad

De Lucia reconoce que ha apostado por un «estilo muy clásico y respetuoso con lo que Puccini escribió». «Pasa lo que está en la partitura y es que Puccini era mucho más sabio que yo», apunta con ironía.

Claudia Pavone habla durante la rueda de prensa junto a Arturo Chacón-Cruz (izquierda), Tilman Kuttenkeuler y Carlo Antonio de Lucia. Cober

En este sentido, Ulises Jaén, director artístico de la temporada operística grancanaria, subraya que los montajes que se plantean aquí buscan mantener la fidelidad pero con una mirada contemporánea. «Los que van a la ópera en Berlín van a ver algo incomprensible. Los que vienen aquí van a ver algo lógico», subraya.

José Miguel Pérez-Sierra lleva en el foso las riendas de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC). Apuesta por una propuesta «que sea viva, no rápida», con la que se aleja de algunas versiones «lánguidas» desde el primer cuarto.

«Es de mis óperas favoritas», reconoce quien visita esta temporada por quinta vez y que el año pasado dirigió 'Aida', de Verdi. «No busco sorprender. Se ha dicho todo ya sobre 'La Bohème'. Es una ópera de un Puccini joven, el cambio radical vino después, con 'Tosca' y Madame Butterfly'. Está entre el verismo y el melodrama del siglo XVIII», explica.

En esta ocasión, se decanta por una propuesta que musicalmente vaya desde «la mayor fiesta posible» en los dos primeros actos hasta «la muerte en plena juventud» en su tramo final.

Homenaje a Elu Arroyo, fallecido este martes

El fallecimiento este martes del barítono grancanario Elu Arroyo ha dejado un hondo pesar entre los profesionales que tuvieron la fortuna de coincidir con él sobre un escenario así como entre los que disfrutaron desde la platea de su buen hacer.

Elu Arroyo, un histórico que participó en múltiples proyectos musicales y escénicos en los que siempre brilló por su calidad técnica y humana, fue también un habitual de las temporadas de los Amigos Canarios de la Ópera.

Así lo puso de manifiesto en la rueda de prensa de este miércoles Ulises Jaén, director artístico de una temporada que contó con «esta maravillosa persona», como calificó al artista, en «107 funciones» operísticas.

Elu Arroyo, en la piel de Néstor, en el musical 'Querido Néstor 2' Pedesiero

Las tres representaciones de 'La Bohème' de la próxima semana y para las que quedan pocas entradas sin vender, serán también un homenaje para Elu Arroyo.

Desde CANARIAS7 transmitimos nuestro pesar a sus familiares y amigos. Descanse en paz.