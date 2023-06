Bobby Rush y Charlie Wood encabezan en julio el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival

El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival ya tiene listo el cartel de artistas que un año más harán las delicias de los amantes del soul, que volverán a disfrutar de tres días llenos de música inolvidable en un entorno idílico. El festival cambia de fechas, se traslada al fin de semana que va del 14 al 16 de julio, y volverá a celebrarse a pie de playa en San Agustín, en el sur de Gran Canaria.

El festival contará con una alineación de artistas de renombre, muchos de los cuales también participarán una semana después en el Porretta Festival de Italia, entre los que cabe destacar a Bobby Rush, una leyenda del género que ya estuvo en la edición de 2016 y que ahora regresa con dos Premios Grammy bajo el brazo; o Charlie Wood, otro mítico representante del soul y de la tradición del mejor blues. Un año más, el festival se hace gracias a la aportación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de su Concejalía de Cultura.

Una de las notas destacadas de este año es la incorporación de una nueva banda residente, The Bo-Keys, una formación con dos décadas de vida que ha mantenido vivo el espíritu de la música clásica de Memphis al tiempo que ha escrito un nuevo capítulo vital para el sonido y el estilo. Liderado por el productor y bajista Scott Bomar, el grupo incluye, como miembro fundador, junto a Bomar, al trompetista Marc Franklin (Gregg Allman Band, Bobby Blue Bland), al teclista original de Hi Records, Archie Hubbie Turner (Al Green), al saxofonista Kirk Smothers (Ike Turner), al guitarrista Joe Restivo (The City Champs) y al batería David Mason.

The Blues Paddlers aka Samuel y Davis, la cantante y compositora Robin McKelle, John Németh y Sergio Miró como dj también protagonizan esta nueva entrega.