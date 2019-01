Birkins homenajea a David Bowie con su nuevo álbum

El grupo grancanario Birkins eligió esta fecha para comenzar a comercializar su quinto álbum de estudio, en el que reinterpreta uno de los trabajos discográficos más celebrados de este genio londinense, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider from Mars (1972).

Las diatribas del extraterrestre bisexual que protagonizaba este celebrado álbum de Bowie cobran ahora un nuevo vuelo de la mano de esta banda isleña que ha lanzado You Are Not Alone de la mano de El Genio Equivocado.

El título del disco de Birkins, además de formar parte de la letra de uno de los temas que incluye el álbum original de Bowie, alude a las distintas colaboraciones que figuran en las distintas canciones.

Con You Are Not Alone, Birkins también estrena nueva formación. Rafa Daza y Thiago Gomes se suman a los integrantes originales Cristina Santana, Alby Ramírez y Sergio Miró.

El álbum ofrece un doble y original acercamiento al universo de Ziggy Stardust, protagonista de aquel quinto trabajo de estudio que consagró internacionalmente al británico David Bowie y lo convirtió en un icono de la escena glam.

Por un lado, Birkins interpreta el clásico de Bowie junto a un amplio número de colaboradores, incluido un cantante diferente en cada uno de los temas.

Para ello han contado con un listado de artistas compuesto por Muni Camón, Mikel Erentxun, Javier de Torres con Sergio Casquero, Pablo Errea, Lyla Foy, Jonathan Donahue, Julián Maeso, Paco Loco, Luis Prado, Álvaro Suite, Ken Stringfellow y Ran Pink.

El segundo disco presenta las once mismas canciones interpretadas y cantadas por Birkins, con algunos añadidos instrumentales que firman Joaquín Pascual, Luis Prado, Rami Jafee, Justin Adams y Chris Carmichael, entre otros.

A la voz de Cristina Santana se le suma la de Thiago Gomez en tres canciones y la de otro habitual colaborador en los directos de Birkins, como es el polifacético creador isleño Coré Ruiz.

Ziggy Stardust, Starman, Moonage Daydream, Suffragette City, Soul Love o Five Years son algunas de las canciones de Bowie que ahora cobran un nuevo aspecto bajo el prisma del esta banda, responsable del álbum Aquí hay dragones (2017).

El grupo, desde sus inicios, ha apostado por abrir sus puertas a colaboraciones externas. Así sucedió en el primer álbum con Rami Jaffe, que también colabora en You Are Not Alone, y con Dayna Kurtz y Roger Jospeh Manning Jr, entre otros.

Los integrantes del grupo Sergio Miró y Alby Ramírez firman el apartado técnico de You Are Not Alone. La grabación se llevó a cabo en los Pin Up estudios del segundo, en Gran Canaria, mientras que la masterización ha estado en manos de Mario G. Alberni, de Kadifornia Mastering.

La artista y arquitecta Noemí Tejera repite como en trabajos anteriores del grupo como responsable del arte y la maquetación. Trabajó a partir de la fotografía original Convair ejection seat, de Hugo Mohrlock –gracias a la cortesía del San Diego Air and Space Museum–.