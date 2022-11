Belén Aguilera: «En mis conciertos van a disfrutar de un viaje emocional»

Jueves, 24 noviembre 2022, 15:33

Después de haber pasado por 'La voz' e incluso por los castings de 'Operación Triunfo', ¿qué sacas positivo y negativo de los talent shows?

Los talent shows son herramientas que tienen sus pros y sus contras, como todo. Yo por mi parte lo bueno que le saco es el nivel de exposición que uno solo igual no puede tener, la visibilidad, el alcance. Eso a la vez también puede ser un arma de doble filo porque no todos estamos preparados para un boom masivo de críticas o halagos.

En febrero podremos disfrutar del 'Benidorm Fest' para saber quién será finalmente el artista elegido para representar a nuestro país en 'Eurovision'. Tu nombre apareció varias veces en las quinielas de los posibles participantes. ¿En algún momento pensaste en presentarte?

Siempre doy las gracias porque al final que la gente te mencione significa que quieren que un artista como tú represente a un país entero, pero yo siempre he dicho que no es el formato con el que me sentiría cómoda y prefiero tirar mi carrera hacia otros caminos.

Desde tus comienzos, cuando te conocíamos como 'the girl and the piano', hasta este último álbum, te hemos visto en distintas facetas. ¿Cómo definirías esta evolución? ¿Qué sacas en clave?

Yo definiría esta evolución como progresiva, coherente y paulatina. Pasé de hacer covers con piano a hacer mis propias canciones con el mismo, donde era un gran elemento orgánico dentro de la producción en el primer disco. Luego en el segundo, sin dejar de ser el piano el esqueleto de esas canciones (porque todo nace de lo que compongo yo en mi casa con él), siento que necesité llevar el sonido a otra cosa, evolucionarlo a algo menos orgánico y probar otros sonidos que me atraían y quería probar desde hace mucho. Lo que saco de todo esto es que estoy orgullosa de haber tenido un crecimiento y una evolución progresiva, por el bien de mi música y de mi salud mental.

Tu último disco 'Superpop' está siendo todo un éxito y ni que decir de la gira con el mismo nombre. Cuando empezaste a componer estos temas, ¿ibas hilando a la vez la estética tan 2000, o fue surgiendo poco a poco?

La verdad es que fue surgiendo poco a poco, sobretodo porque fui hilando el sonido de estas canciones con el sonido pop más puro del pop global de los dosmil (del cual yo había cogido muchísimas referencias que me apetecía traspasar al neopop español).

¿Por qué Superpop?

Superpop es un ensalzamiento de la cultura pop que creo que se ha menospreciado muchos años, sobretodo en España. Es una manera de abrazar algunas de mis referencias y de no avergonzarme de ellas. De estar orgullosa de quien soy en todos los aspectos.

Cabe destacar entre las canciones que forman este álbum, 'Inteligencia emocional', una canción que algunos han llegado a nombrar himno generacional y que habla de la salud mental. ¿De dónde nace 'Inteligencia emocional'?

Inteligencia emocional nace de una concienciación por mi parte y darme cuenta de que yo no era la única persona que tenía problemas en mi día a día con cuestiones de salud mental y que no era la única en gestionar regular ciertas emociones y sentimientos. Fue como un despertar en el sentido de mirar a mi alrededor y ver que todos estábamos haciéndolo lo mejor que podíamos. Un alivio también diría por mi parte, porque siempre parece que el problema sea de uno mismo y no sentirte solo ayuda en parte a solucionarlo.

Es curioso como en tu tema 'En las nubes' digas que tienes 'miedo de no saber transmitir nada nuevo' y luego escribas temas como 'Camuflo', 'Cristal' o 'Inteligencia emocional'. Temas con los que se identifican muchas personas y demuestran que tienes una sensibilidad y una capacidad compositiva sin igual.

La verdad es que 'En las nubes' siempre digo que es la letra que más me identifica del disco. Es muy agridulce y muy ambigua y habla de mi miedo constante de quedarme atrás y de no ser suficiente y de cómo me evado y me refugio en mi mundo para no sentirlo a veces. Supongo que también es un sentimiento muy extendido el del síndrome del impostor.

Has comentado en varias entrevistas que eres muy autoexigente y qué, además, has sufrido del 'síndrome del impostor'. A día de hoy, ¿sigues igual o los niveles de exigencia contigo misma han ido bajando?

A día de hoy estoy intentando crear una personalidad y voz interior más amables conmigo misma para poder disfrutar en plenitud de todas las cosas bonitas que tiene la vida sin tener que estar pensando que no me las merezco. Estoy en ello, repito.

Como artista autodidacta y que empezó gracias a las redes sociales, ¿qué le recomendarías a los jóvenes que quieran dedicarse a la música, pero no sepan por dónde empezar?

Pues la verdad es que odio dar consejos pero algo que sí me funciona muchísimo o parece una nimiedad es la intuición. Es algo quizás muy abstracto pero la tenemos todos y nos habla y hay que escucharla. Yo me guié por ella y no me ha ido mal en el sentido de que siempre me ha generado sensaciones que me han chivado un poco por donde tirar.

El 2 y 3 de diciembre podremos disfrutar de tus conciertos en Canarias. Las entradas meet&greet se agotaron en horas, pero todavía quedan entradasgenerales, ¿cómo animarías a tu público para que las adquiriesen? ¿Qué pueden esperar de estos conciertos?

Pues les diría que vinieran para disfrutar de un viaje emocional sobretodo, unas armonías muy trabajadas y cantadas por unas grandes profesionales, un show divertido a la vez que emotivo y unas letras de todo tipo con las que seguro que se sienten identificados en alguna canción, así que venga anímate si estás leyendo esto y no tienes entrada.