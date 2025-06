La banda Reincidentes celebra en el Pig Festival 37 años de rock combativo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 5 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La banda sevillana Reincidentes llega al Pig Festival, que se celebrará el día 7 de junio en el parque del Buen Suceso de Carrizal de Ingenio, con su nuevo álbum, 'Peligro', que hace el número 21 de una sólida carrera que ya cumple 37 años de rock combativo.

Pig Festival, que celebra su segunda edición después de once años de su primera entrega, que tuvo a Def Con Dos como cabeza de cartel, también incluye este año a Gomad! And Moster y al grupo majorero Supawayah. Neketan PD intervendrá en los cambios de escenario y al finalizar las actuaciones ofrecerá una sesión ecléctica que paseará por varios géneros sonoros.

El festival, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio, es con entrada gratuita y dará comienzo a partir de las 21.00 horas.

Reincidentes, bien conocido por los canarios amantes del rock, es desde hace más de tres décadas uno de los nombres perdurables del punkrock político estatal. Este grupo sevillano, con su inapelable régimen asambleario, lleva toda su trayectoria musical sacando conclusiones de esta injusta sociedad, dándole forma con sus canciones y fondo con sus acciones, viajando constantemente para recoger la esencia de lo que ellos mismos cantan. Su nueva gira va más allá del verano y visitarán algunas de las ciudades y festivales más importantes.

Gomad! And Moster viene de Madrid para mostrar la contundencia de sus directos, en los que mezclan rockmetal y electrónica, con bases de drum n' bass, electro y techno, y que sus miembros definen como «'Rave and Roll'». Su enérgica fusión musical, junto a su hipnótica imagen tanto dentro como fuera del escenario, han permitido que esta banda disfrute de numerosos reconocimientos como telonear a los míticos The Prodigy a lo largo de su última gira por los países bálticos, recibir el premio a Mejor Artista Bass Music en los Vicious Music Awards, publicar un tema en el famoso videojuego 'Need for Speed', de EA-Electronic Arts, grabar una actuación para RTVE, participar en conferencias internacionales como el E3 de Los Angeles (California) de Microsoft-Xbox o actuar en recintos y festivales emblemáticos como el Red Bull X-Fighters en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, en el Estadio Olímpico de la Cartuja de Sevilla, y en el festival Arenal Sound durante seis años consecutivos.

Representando a la música que se factura actualmente en el Archipiélago está Supawayah, de Fuerteventura. Liderado por David Maho, antiguo cantante de Cuerno Cabra, Boombastic y otros proyectos sonoros surgidos en la isla majorera, el trío Supawayah, con un sonido muy fresco y aires gamberros, maneja a la perfección la mezcla los estilos funk, hip hop, punk y reggae.

El orden de actuaciones del II Pig Festival es Supawayah, a las 22.00 horas, Gomad! And Moster, a las 23.00 horas, Reincidentes, a las 00.30 horas y cierra Neketan PD.