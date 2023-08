La Banda del Recital toca el miércoles en el Festival Jazz Global Concerts

Dentro de la programación para este mes de agosto, Fábrica La Isleta, en su nueva sede ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, acogerá el próximo miércoles, día 23, a las 21.00 horas, el concierto titulado 'Báez-García-Meneses, La Banda del Recital', penúltimo concierto de los siete programados en su primer Festival Jazz Global Concerts.

La Banda del Recital, con entradas en venta anticipada ya disponibles en la web de Fábrica por un importe de ocho euros, la integran los músicos Augusto Báez, Akior García y Carlos Meneses. El repertorio para esta velada estará a medio camino entre el jazz moderno (Duke Jordan, Miles Davis, John Coltrane, McCoy Tyner, Freddie Hubbard, Bill Evans, Scott LaFaro, Brad Mehldau) y los arreglos de obras de jazz tradicionales, pasando por la música moderna con tintes contemporáneos que pertenecen al repertorio personal de Báez y Meneses. Entre los mismos figuran: 'There is no greater love', 'I didn't know what time it was', 'Jordu', 'Dear John', 'Hope', 'I love every single thing of you' y 'I've heard enough'.

Otros conciertos

También, en la programación estable de Fábrica La Isleta y dentro de su Ciclo de Tributos, el jueves, día 24 a las 21.00 horas, se desarrollará el concierto denominado 'Clásicos de Cuba', en homenaje a las figuras de Celia Cruz, Benny Moré o Polo Montañez, y que correrá a cargo de Havana 500 y de Kisandra Pujol.

Al día siguiente, también a las 21.00 horas, tendrá lugar el concierto 'Mararía', cuyos protagonistas presentan de la siguiente forma: «Hay muchas cosas que no puedo mostrar con palabras, y es por eso que de vez en cuando hago canciones. Les invito a conocerlas para ver si se encuentran ustedes en alguna de ellas».

Mararía González, (voz y guitarra) estará acompañada de Xavi Suárez (guitarra y coros), y de Ana Falcón (piano y coros). Y para quienes deseen 'Terracear', como cada viernes de agosto, desde las 19.00 horas hasta las 22.30, Terraza Chill By DJ Capi con entrada libre, promociones en barra y el mejor de los ambientes.

La semana culmina en Fábrica La Isleta con Miriam Fleitas & David Quevedo, que protagonizarán el ciclo Jazz Entre Amigos el próximo domingo, día 27 de agosto, a las 20.00 horas. Se trata de una velada previa a la Underground Jam Session, cuyo repertorio llevará arreglos de clásicos de rock, jazz y Rhythm and blues.