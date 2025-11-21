El bajista jerezano Ricardo Piñero cierra la próxima semana el año de Mousikê Las tres citas programadas son el 27 de noviembre en Gran Canaria y el 28 y el 29 en Tenerife

En su 15º aniversario, Mousikê adelanta las vacaciones navideñas de su ciclo de masterclass con una programación que traerá a las islas de Gran Canaria y Tenerife el talento interpretativo, el buen humor y mucho soniquete del bajista jerezano Ricardo Piñero Martín, finalizando este mes de noviembre.

Las trea citas programadas por Mousikê tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre con una combinación de concierto didáctico y masterclass. Precisamente, en la primera de ellas, a las 18.00 horas, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el jueves día 27, Ricardo Piñero ofrecerá el concierto didáctico 'No es flamenco: un paseo con soniquete', con entradas ya a la venta en la web y taquilla del teatro desde cuatro euros, según descuentos.

Una ocasión de lo más especial para disfrutar y conocer un poco más sobre el bajo eléctrico en el flamenco y otros estilos de la mano del bajista quien apunta que «desde el lenguaje flamenco en el bajo, veremos cómo este cohabita con otros géneros o maneras de tocar aparentemente lejanas». «La idea central que subyace en este concierto narrado es que todo está comunicado. Nada en música está aislado; todo es de ida y vuelta. Veremos melodías de los Beatles por seguidillas, a los Bee Gees andar dentro de la bulería y, cómo no, escucharemos flamenco desde la voz del bajo eléctrico y cómo el jazz enriquece la armonía tradicional. Todo ello explicado desde un lenguaje cercano, con humor y soniquete», añade.

De otra parte, ya en formato masterclas, las dos siguientes convocatorias tendrán lugar en la isla de Tenerife (viernes 28 a las 18.00 horas en el SIEC de Granadilla de Abona y sábado 29 a las 11.00 horas en la Casa Anchieta de La Laguna). Con entrada libre hasta completar aforos y bajo el mismo título, Bajo eléctrico en el flamenco y en la música: Bajo, mi punto de vista', Piñero continuará compartiendo esta visión suya en la que el lenguaje flamenco en el bajo cohabita con otros géneros.