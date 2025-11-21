Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El bajista Ricardo Piñero. C7

El bajista jerezano Ricardo Piñero cierra la próxima semana el año de Mousikê

Las tres citas programadas son el 27 de noviembre en Gran Canaria y el 28 y el 29 en Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:45

En su 15º aniversario, Mousikê adelanta las vacaciones navideñas de su ciclo de masterclass con una programación que traerá a las islas de Gran Canaria y Tenerife el talento interpretativo, el buen humor y mucho soniquete del bajista jerezano Ricardo Piñero Martín, finalizando este mes de noviembre.

Las trea citas programadas por Mousikê tendrán lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre con una combinación de concierto didáctico y masterclass. Precisamente, en la primera de ellas, a las 18.00 horas, en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, el jueves día 27, Ricardo Piñero ofrecerá el concierto didáctico 'No es flamenco: un paseo con soniquete', con entradas ya a la venta en la web y taquilla del teatro desde cuatro euros, según descuentos.

Una ocasión de lo más especial para disfrutar y conocer un poco más sobre el bajo eléctrico en el flamenco y otros estilos de la mano del bajista quien apunta que «desde el lenguaje flamenco en el bajo, veremos cómo este cohabita con otros géneros o maneras de tocar aparentemente lejanas». «La idea central que subyace en este concierto narrado es que todo está comunicado. Nada en música está aislado; todo es de ida y vuelta. Veremos melodías de los Beatles por seguidillas, a los Bee Gees andar dentro de la bulería y, cómo no, escucharemos flamenco desde la voz del bajo eléctrico y cómo el jazz enriquece la armonía tradicional. Todo ello explicado desde un lenguaje cercano, con humor y soniquete», añade.

De otra parte, ya en formato masterclas, las dos siguientes convocatorias tendrán lugar en la isla de Tenerife (viernes 28 a las 18.00 horas en el SIEC de Granadilla de Abona y sábado 29 a las 11.00 horas en la Casa Anchieta de La Laguna). Con entrada libre hasta completar aforos y bajo el mismo título, Bajo eléctrico en el flamenco y en la música: Bajo, mi punto de vista', Piñero continuará compartiendo esta visión suya en la que el lenguaje flamenco en el bajo cohabita con otros géneros.

