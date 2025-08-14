Las ayudas para la grabación musical y la edición discográfica se publican en unos días El Gobierno de Canarias anuncia que en breve se publicarán las bases en el BOC de una convocatoria pública que cuenta con 600.000 euros

Profesionales y empresas del sector musical de las islas podrán contar de nuevo con el respaldo del Gobierno de Canarias en aquellos proyectos de grabación musical y edición discográfica que hayan realizado en 2024 o hasta octubre de 2025. Las bases que regirán en la selección de propuestas mediante convocatoria pública de subvenciones han sido firmadas y aprobadas por la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y entrarán en vigor en los próximos días, tras su publicación en el BOC.

Mientras, se pueden consultar en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), www.icdcultural.org, entidad colaboradora en la gestión de estas convocatorias que impulsa y gestiona la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, a cargo de Cristóbal de la Rosa.

El plazo para presentar propuestas será de 20 días hábiles contados a partir de su publicación en el BOC. La dotación económica asignada asciende a 600.000 euros.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, señaló que «esta convocatoria refuerza el trabajo que venimos desarrollando para dar estabilidad y proyección al sector musical canario, reconociendo su aportación a la diversidad cultural y a la creación artística». Añadió que «respaldar a quienes se dedican profesionalmente a la música es apostar por la creatividad, la cohesión social y la generación de oportunidades en todas las islas».

Los proyectos que opten a esta ayuda pueden ser en soporte físico como digital, producidos en Canarias por empresas y profesionales de esa comunidad autónoma, cuya actividad principal se realice en el sector de la producción musical, debidamente acreditada. La cuantía máxima a recibir por proyecto seleccionado será de 8.000 euros.

La presentación electrónica será el único medio válido para formalizar las solicitudes y la documentación necesaria que se requieren.