La Atlantic Jazz Lab Orchestra rinde homenaje a Duke Ellington en el CanaryIslandsJazzWeek El espectáculo 'In a Duke Ellington Mood' celebra el 125 aniversario del legendario compositor con una gira por cinco islas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 19 de mayo 2025, 12:23

La segunda edición del 'CanaryIslandsJazzWeek' aterriza en el Archipiélago con un tributo a uno de los grandes nombres del jazz mundial. La Atlantic Jazz Lab Orchestra, dirigida por Natanael Ramos, lidera esta propuesta con el espectáculo 'In a Duke Ellington Mood', que recrea la atmósfera del mítico Cotton Club y pone en valor el legado del maestro en el 125 aniversario de su nacimiento.

Considerada la banda de jazz residente más importante de Canarias, la Atlantic Jazz Lab Orchestra ofrecerá una serie de conciertos en directo que recorrerán escenarios de El Hierro, Tenerife, Gran Canaria y La Gomera. El programa incluye piezas emblemáticas como 'In the Mood, Portrait of Louis Armstrong', 'Sophisticated Lady' o 'Harlem Air Shaft', entre otras, en una experiencia musical y escénica que busca revivir la elegancia y el swing del Nueva York de los años 30.

Fechas, lugares y horarios

La gira comienza el 24 de mayo en el Centro Cultural Asabanos de Valverde, El Hierro, con entrada gratuita. El 25 de mayo aterriza en Tenerife con una doble sesión en el Auditorio Mutua Tinerfeña de La Laguna: una Sesión Especial Familias a las 12.00 horas, con la participación del narrador Moisés Évora, y dos sesiones generales por la tarde, a las 18.00 y a las 20.15.

El 29 de mayo será el turno del Teatro Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, donde se han previsto entradas reducidas para jóvenes, estudiantes y colectivos con necesidades especiales. La gira continuará en La Gomera con sesiones en el Hotel Bancal, en San Sebastián, los días 31 de mayo y 1 de junio, esta última también dirigida a público familiar.

El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, a través de Turismo Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), además de la colaboración de ayuntamientos como el de Valverde.

Con arreglos y comentarios de Natanael Ramos, el repertorio también incluye obras como Bugle Call Rag y The Star-Crossed Lovers, una revisión jazzística de Romeo y Julieta de Shakespeare. «Queremos que el público sienta que está entrando a un club de jazz clásico, con todo lo que eso significa: historia, emoción y mucha música en directo», asegura el director.