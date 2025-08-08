Arucas acogerá en octubre el BomboZoom, un festival especializados en videoclips Entre las actividades previstas entre el 3 y el 10, figura un concurso express y una dotación de 5.000 euros en premios

Arucas se prepara para acoger la próxima edición de BomboZoom Gran Canaria Music Video Festival, el primer certamen especializado en videoclips musicales de Canarias, que se celebrará entre el 3 y el 10 de octubre de 2025 con el apoyo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración del Ayuntamiento de Arucas.

Este festival tiene como objetivo impulsar el videoclip como una forma de arte contemporáneo, así como un espacio de encuentro entre la música y la creación audiovisual. Durante una semana, músicos y realizadores de toda Canarias se darán cita en Arucas para formar parte de una experiencia que une formación, creación exprés y exhibición pública.

El plato fuerte del festival será su concurso de videoclips, con dos vertientes, una categoría abierta para videoclips ya realizados durante el último año y el esperado Concurso Express, en el que los participantes deberán crear un videoclip en solo 48 horas, a partir de una canción y una localización asignadas por sorteo.

El festival cuenta con una dotación total de 5.000 euros en premios, repartidos entre ambas modalidades y el voto del público. La inscripción podrá realizarse a partir del 7 de agosto, a través de la web de festival www.bombozoom.com, en la cual se podrán consultar también las bases para participar en cada modalidad.

Además del componente competitivo, BomboZoom apuesta firmemente por la formación. El 3 de octubre se celebrará un taller intensivo impartido por Saot ST (Carlos Cabrera), reconocido 'filmmaker' responsable del proyecto After Hour, con 49 videoclips realizados para artistas como Quevedo, La Pantera o Abhir, entre otros.

La programación incluye también una jornada de charlas abiertas al público con destacados creadores del panorama audiovisual como Javier Makerfly, Alejandro González e Individuo 404, quienes compartirán sus experiencias en la industria.