Apoyo desde los Premios Canarios de la Música a la Global Sumud Flotilla La asociación que concede los galardones emite un comunicado de apoyo a la flotilla que busca establecer un corredor humano en Gaza

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:27

La Asociación Premios Canarios de la Música muestra su apoyo y su solidaridad con el pueblo palestino y con la Global Sumud Flotilla, también conocida como la Flotilla de la Libertad, que partió desde Barcelona con dirección hacia Gaza, con la finalidad de establecer un corredor humanitario que permita distribuir por mar ayuda humanitaria entre la población civil de la franja, en donde han muerto más de 63.000 personas, muchas de ellas menores.

A través de un comunicado que ha sido refrendado por unanimidad por más de 75 asociados, la mencionada entidad que reúne a un gran número de los profesionales del sector musical en Canarias, avanza que «la población civil sufre un bloqueo inaceptable que impide la entrada de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, generando una crisis de hambruna y vulnerando los derechos elementales de cientos de miles de personas».

De esta manera, la Asociación Premios Canarios de la Música y el sector musical de las islas se suma al impulso solidario global que ha generado la iniciativa de la Global Sumud Flotilla, así como al sentir que vienen manifestando multitud de representantes del mundo de la cultura y la sociedad civil española a favor de que cese de inmediato el genocidio que está produciéndose contra el pueblo palestino.

La Asociación Premios Canarios de la Música, que el próximo 3 de diciembre celebra su gala de entrega de los premios en el Teatro Leal de La Laguna, asegura en su comunicado que «desde el modesto escaparate que la música y la industria musical nos proporciona, el sector debe lanzar un grito que manifieste nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo palestino y con la misión internacional solidaria Global Sumud Flotilla con el objetivo de romper el bloqueo y hacer llegar ayuda humanitaria a la población civil palestina. Asimismo, apelamos a las autoridades europeas que tomen todas las medidas necesarias para forzar el final de este genocidio».