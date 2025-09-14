Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Antonio Orozco, durante el concierto de este sábado. Cober

Antonio Orozco deleita en Gran Canaria

El cantante triunfa durante su concierto en el Gran Canaria Arena, dentro de la gira de presentación de 'El tiempo no es oro'

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:16

El cantante Antonio Orozco conquistó en la noche de este sábado el Gran Canaria Arena, en el barrio de Siete Palmas de la capital grancanaria.

El popular cantante ofreció un concierto dentro de la gira de presentación de su nuevo disco, titulado 'El tiempo no es oro', que ha calificado como «el mejor de su vida».

El barcelonés, de 52 años, conectó con el público desde un primer momento en una velada en la que abordó algunos de los trece temas de su último álbum junto con algunos de sus grandes éxitos, cuyas letras corearon los espectadores mientras bailaban entusiasmados con el recital.

