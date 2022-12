Anthony Strong y la Gran Canaria Big Band dan una vida jazzística a grandes éxitos en el Cuyás

Desde hace 13 años, la Navidad de la capital grancanaria cobra vuelo musical de la mano de los conciertos en el Teatro Cuyás de la Gran Canaria Big Band junto a invitados de la talla de Paquito D'Rivera, Dianne Reeves, Deborah Carter, Sole Giménez, Cristina Ramos, Virginia Guantanamera y Thais Morell, entre otros. El pianista y cantante británico Anthony Strong toma el relevo los días 29 y 30 de diciembre, siempre a partir de las 19.30 horas, para protagonizar unas veladas en las que desde un punto de vista personal y jazzístico el público disfrutará de un repertorio internacional de grandes éxitos.

Durante el transcurso de 'Hits', que es como se ha titulado estos conciertos para los que ya quedan pocas entradas, la formación que lidera Sebastián Gil y el pianista y 'crooner' británico interpretarán piezas de artistas como Michael Jackson, Stevie Wonder o Cole Porter, entre otros.

«Los arreglos son de él», explica Sebastián Gil en referencia al británico Anthony Strong. «Algunos ya los ha tocado con una big band en Alemania. Los demás desconozco si los ha tocado antes en público», apunta el trompetista y director de esta formación que lleva 25 años sobre los escenarios.

«Será un concierto muy inglés, muy elegante, muy 'Gentlemen', con todo muy ordenado desde los propios arreglos», avanza.

Reconoce que el británico es un artista «muy peculiar», que se ajusta como anillo al dedo a la «idiosincracia» de la mayor parte de los integrantes de la Gran Canaria Big Band.

Sebastián Gil, este martes, en el Cuyás. / alejandro quevedo-teatro cuyás

«Tiene una formación clásica de piano en la Royal Academy of Music de Londres, a la que suma posteriormente la jazzística. Después empezó a tocar en los espectáculos del West End y poco a poco fue consolidando su voz propia», apunta sobre un músico que se estrenó en el mercado discográfico con el álbum 'Guaranteed!', que vio la luz en 2009.

Disposición novedosa

Sebastián Gil reconoce que Strong es «uno de mis 'crooners' favoritos, es una de mis debilidades». El cantante y pianista focalizará los dos conciertos. Hasta el punto, desvela, que la formación grancanaria se dispondrá de forma novedosa sobre el escenario. «Él se situará con el piano en el centro y la banda tendrá una disposición diferente, rodeándolo», descubre.

Otra de las novedades que presentarán estos dos conciertos antes que cierran el año en el Cuyás y donde «no faltarán los guiños navideños», es que la Gran Canaria Big Band se presentará con algunos nuevos miembros. « Tendrá su oportunidad un joven trompetista que está acabando su formación. Siempre hemos dado la oportunidad a los jóvenes músicos canarios. Hasta ahora, por la banda han pasado unos 150 músicos, incluidos varios que han fallecido ya, desgraciadamente», recuerda su máximo responsable.

Gonzalo Ubani, director artístico del Teatro Cuyás, recordó ayer que Anthony Strong no se estrenará con estos dos conciertos sobre el escenario del recinto de la calle Viera y Clavijo. « Tocó aquí hace unos años, dentro de la programación del festival de jazz», apuntó.

El 12 de febrero de este año también recaló en la isla para protagonizar una velada dentro del ciclo El Rincón del Jazz, en el Auditorio Alfredo Kraus. En aquella velada se presentó en solitario, con el espectáculo 'Me and my radio'.

Sebastián Gil responde que no ha sido complicado convencer al británico para que toque junto a esta formación musical isleña. «Ya tenemos un nombre y la gente nos conoce. A nivel nacional somos la big band que más toca. No fue un problema convencerlo», subraya. Es más, explica que el artista está tan ilusionado con el proyecto que aterriza en la isla un par de días antes de lo habitual para ultimar, en dos ensayos, todos los detalles de las veladas que coprotagonizará.