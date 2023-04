Annalisa Stroppa: «Cantas con tu cuerpo pero también con tu experiencia vital»

La mezzosoprano italiana Annalisa Stroppa tiene claro que la mejor manera de encarar su oficio es como si se tratase de una carrera de fondo. La meta está lejos, hay que ir paso a paso y medir en todo los momentos los esfuerzos y los enclaves en los que se corre. Esta metáfora atlética explica cómo afronta este martes su debut en el rol de Laura Adorno, en la ópera 'La Gioconda', del compositor Amilcare Ponchielli.

Da vida por primera vez a este complejo rol dentro de la 56ª temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, en tres funciones que arrancan esta noche -las dos siguientes son el jueves y el sábado-, siempre a partir de las 20.00 horas y en el Teatro Pérez Galdós.

«Empecé como profesional en este maravilloso mundo de la ópera hace 14 años, cantando en teatros de todo el mundo. Y si hay una cosa de la que me alegro mucho es de que hecho un camino sano para mi voz. He partido de las óperas del setecientos, luego pasé por el belcanto y el repertorio francés del ochocientos. He cantado los roles románticos del ochocientos francés y ahora llego a esta Laura Adorno, que es un papel muy importante, porque es un rol de paso, de transición», asegura la cantante italiana.

Stroppa subraya que esta Laura toca a su puerta en «un momento perfecto». «Siento que mi voz está madura. No es un rol propio del verismo, pero tampoco es belcanto. Es un papel de transición hacia lo que viene después y por eso es tan importante, porque permite ver cómo sale la voz. Ponchielli quiso crear una corriente distinta al verismo. No hay que olvidar que fue maestro de Puccini y Mascagni. Fue sin duda un gran maestro de la composición», destaca la cantante.

Pero esa brillante parada en la historia de la ópera que, según Annalisa Stroppa, significa 'La Gioconda' también es un regalo envenenado para los cantantes que se atreven con sus seis roles principales. «Creo que se representa poco porque es muy compleja. Es difícil encontrar un equipo de voces que puedan hacer este tipo de escritura, con todo lo que necesita, tanto a nivel de agudos, de notas bajas, por el 'legato'... lo tiene todo dentro. Por eso es difícil. A nivel de escritura musical también es muy compleja. Hemos encontrado algunos momentos durante los ensayos en los que, con el director musical y de escena, hemos tenido que pensar mucho cómo llevarlos a cabo. Ponchielli te hace pensar», reconoce.

Añade que la propia orquestación de 'La Gioconda' complica bastante el trabajo de los cantantes en muchos pasajes de esta ópera de cuatro actos, con libreto de Arrigo Boito -aunque lo firmó como Tobia Gorrio-. «A veces, la orquestación no te da las notas que tienes que cantar. Están en una tonalidad distinta. La mente te indica la misma nota y la misma tonalidad, pero son distintas. En diez páginas hay muchísimos cambios. Eso lo hace difícil y por eso obliga a interiorizar mucho. No es un acompañamiento simple, que te ayuda, es todo lo contrario», asegura una cantante que lleva más de ocho meses trabajando «en la interiorización» de Laura Adorno.

Annalisa Stroppa señala que hubo dos cuestiones de peso por las que aceptó la propuesta de Ulises Jaén, director artístico de la asociación Amigos Canarios de la Ópera (ACO), para incorporar este rol a su repertorio. La primera la encontró en su interior. «Cantas con tu historia y con tu cuerpo. En esta carrera tenemos que madurar todo, la voz lo hace con tu cuerpo y la interpretación lo hace con tu experiencia vivida. Con cada mujer y con cada hombre, porque las mezzo a veces interpretamos a hombres, reflejamos sentimientos universales, pero también ponemos nuestra experiencia, todo lo que hemos vivido hasta ese momento. Y creo que ahora estoy preparada para este rol».

La otra razón se encuentra en la temporada operística de la capital grancanaria. «Siempre me siento muy amada y respetada aquí. El ambiente de trabajo es muy importante y aquí es fantástico. Se trabaja mucho, de forma muy seria, pero siempre con una sonrisa. Aquí ya he vivido noches mágicas, cantando 'Carmen' y 'Così fan tutte'», recuerda.

Una mujer buena

Annalisa Stroppa define su personaje de Laura Adorno, dentro de la ópera 'La Gioconda', como «una mujer buena». «Es un papel dramáticamente muy complejo. Está dividida, como muchas heroínas del romanticismo, entre dos amores. Por un lado está su amor verdadero por Enzo Grimaldo. ¡Cuántas mujeres en la ópera no están en esa situación! Por otro lado está Alvise Badoero, que es muy cruel y con el que vive un amor obligado. Entre las familias nobles de aquella época se concertaban los matrimonios y las mujeres no podía decir nada, no podían negarse», explica la mezzosoprano.

La cantante destaca que el compositor Amilcare Ponchielli supo trasladar a la escritura vocal toda esa complejidad interior de su personaje. Y puntualiza que quien lo asume, como es su caso, debe contar con una cierta experiencia vital para dar vida de una forma óptima a todas las aristas que presenta su personaje.

Entiende que 'La Gioconda' es un paso obligatorio y complejo para en un futuro dar el salto al repertorio verdiano. Pero no se pone fechas, como ha hecho durante toda su carrera. «La voz te dice ahora puedes cantar esto o no. Siempre manda y la tienes que escuchar. Si no lo haces, quemas etapas y corres un riesgo. A veces quieres cantar papeles más grandes o de otra vocalidad... pero no es ese el momento ni es la meta idónea», destaca.

En estas tres funciones de 'La Gioconda' forma parte de un elenco compuesto por Saioa Hernández -que ha sustituido a la inicialmente anunciada María José Siri-, Francesco Pio Galasso, Roman Burdenko, Yulia Mennibaeva y Simón Orfila. Roberto Rizzi Brignoli dirige a la Filarmónica de Gran Canaria y Carlo Antonio de Lucia firma la dirección escénica.