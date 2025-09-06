Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

San Tosielo, durante su concierto. C7

Los 'ángeles' de San Tosielo caen del cielo al paraíso musical del Phe Festival

El dúo formado por Pablo y Adrián protagonizó una de las actuaciones del viernes en el evento de Puerto de la Cruz

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:35

Los 'ángeles' de San Tosielo cayeron del cielo al paraíso musical del Phe Festival de Puerto de la Cruz. El dúo formado por Pablo y Adrián jugó en casa, algo que se dejó sentir en su actuación en la décima edición del festival portuense.

El público coreó canciones que van camino de convertirse en himnos: 'No vuelvas', 'Nada que ver', 'De algo hay que morir', la versión libre de 'Corazón partío' de Alejandro Sanz', 'A Dios no le pido', 'Tú o nadie' y 'Es una pena'.

Los Blody, también con acento canario, rompieron los moldes con la primera actuación del viernes 5 de septiembre. Una intervención llena de energía y un sonido al más puro estilo de rock&roll. Tocaron temas como 'No me callo ni a palos', 'Tu novio me prefiere a mí', 'El pibito de antes' o 'Presidente'.

La primera jornada también contó con algunas actuaciones, aún más esperadas por el público, como el reencuentro con la banda madrileña Cycle, los neoyorkinos Nada Surf y el conejero Ale Acosta que cerró las actuaciones del escenario principal.

El nuevo espacio Phe Club cobró color conforme fue avanzando la tarde noche con las sesiones de Posthuman y Erol Alkan, entre otros.

