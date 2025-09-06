Los 'ángeles' de San Tosielo caen del cielo al paraíso musical del Phe Festival El dúo formado por Pablo y Adrián protagonizó una de las actuaciones del viernes en el evento de Puerto de la Cruz

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:35 Comenta Compartir

Los 'ángeles' de San Tosielo cayeron del cielo al paraíso musical del Phe Festival de Puerto de la Cruz. El dúo formado por Pablo y Adrián jugó en casa, algo que se dejó sentir en su actuación en la décima edición del festival portuense.

El público coreó canciones que van camino de convertirse en himnos: 'No vuelvas', 'Nada que ver', 'De algo hay que morir', la versión libre de 'Corazón partío' de Alejandro Sanz', 'A Dios no le pido', 'Tú o nadie' y 'Es una pena'.

Los Blody, también con acento canario, rompieron los moldes con la primera actuación del viernes 5 de septiembre. Una intervención llena de energía y un sonido al más puro estilo de rock&roll. Tocaron temas como 'No me callo ni a palos', 'Tu novio me prefiere a mí', 'El pibito de antes' o 'Presidente'.

La primera jornada también contó con algunas actuaciones, aún más esperadas por el público, como el reencuentro con la banda madrileña Cycle, los neoyorkinos Nada Surf y el conejero Ale Acosta que cerró las actuaciones del escenario principal.

El nuevo espacio Phe Club cobró color conforme fue avanzando la tarde noche con las sesiones de Posthuman y Erol Alkan, entre otros.