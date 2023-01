Andrés Orozco-Estrada: «Si hay complicidad con la orquesta el concierto es una experiencia única»

«El público no debe notar la infelicidad con la orquesta»

Andrés Orozco-Estrada reconoce que no siempre se lograr establecer la conexión pretendida entre el director y la orquesta. Y tiene muy claro qué se debe hacer en esas circunstancias. «Mi esencia es no derrotarme antes de... y no cerrarme y frustrarme. Lo intento y lo busco. Pero hay que ser honesto porque la vida es así. A veces te encuentras con momentos en los que experimentas y te encuentras con orquestas con las que, por las razones que sean, fallan la energía y las ganas. Cuando sucede, lo que tengo claro es que cuando salgo al escenario tengo que intentar que no se note. En esos casos, me toca ajustarme... y yo me ajusto. Lo importante es conectar con el público. El público no va a un concierto para ver si el director está feliz o infeliz con la orquesta. Si no hay otra alternativa, cedo un poco y rescato lo que se pueda», asegura.

Tampoco duda en tomar otra salida, como hizo recientemente. «Con la Sinfónica de Viena, hace poco, estábamos trabajando con unos planes. Lo intenté y no nos pusimos de acuerdo. Digamos que no encontramos la misma ruta o intenciones y definitivamente entendí que no tenía sentido seguir allí, desgastándome y desgastándonos. En esos momentos tienes que tomar esas decisiones», subraya.

No le sucedió cuando dirigió a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, «hace 12 o 13 años... y puede que más», reconoce. «Curiosamente, en aquella ocasión tocamos la 'Sinfonía nº4' de Beethoven, que ahora vuelvo a dirigir en este maravilloso auditorio. Tengo muy buen recuerdo de aquella semana. No he regresado por cosas del calendario. Aquella vez, la orquesta tocó muy bien y tengo entendido que ahora lo está haciendo mucho mejor», dice.