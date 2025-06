E.C. Santa Cruz de Tenerife. Sábado, 21 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Teatro Víctor Jara de Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, acoge este sábado, 21 de junio, a partir de las 20.00 horas, el concierto de The Amy Winehouse Band, formación compuesta por los miembros originales de la banda que acompañó en los escenarios a la cantante y compositora británica, fallecida en julio de 2011, durante los años de mayor éxito en su carrera artística. En este espectáculo retrospectivo, la banda original de Amy, encabezada por la joven y excepcional vocalista Bronte Shand, celebra la música que definió su era y las presentaciones en vivo. Las entradas se pueden adquirir a través de la web www.tureservaonline.es

-¿Qué se siente como parte de la banda original de Amy al volver a interpretar su música?

-Es una sesión genial. En 2015 nos volvimos a reunir para una actuación como parte del lanzamiento del documental. Poco después, empezamos a hablar con un par de amigos y colegas míos que realmente querían llevar a la banda a un público más amplio y encargarse de la gestión y producción de los espectáculos. No estaba seguro, pero lo hicimos, y muy pronto me di cuenta de lo importante que era mantener viva la verdadera herencia musical de Amy, y que éramos el único grupo de personas que realmente podía hacerlo con autenticidad.

«Bronte Shande conecta con nosotros profundamente y aporta originalidad, honestidad y respeto a la música de Amy»

-¿Cómo fue trabajar con Amy en el punto más alto de su carrera?

-Fue maravilloso. Era muy libre y sabía exactamente lo que quería musicalmente, pero nos daba a todos el espacio para expresarnos. Nos reíamos muchísimo cuando no estábamos en el escenario. Echo de menos su generosidad y amabilidad. Era una persona hermosa y cálida.

- ¿Qué les llevó a elegir a Bronte Shande como la voz de este proyecto, y qué aporta a la actuación?

-Nunca habíamos escuchado a nadie cantar las canciones de Amy de una manera que conectara con nosotros tan profundamente. Ella aporta originalidad, honestidad y respeto a la música. Además, es una persona maravillosa.

Ampliar Bronte Shande. C7

-¿Qué puede esperar el público de Gran Canaria de vuestra actuación en el Teatro Víctor Jara?

- Somos lo más parecido a un concierto de Amy que se puede ver. Los miembros originales de su banda liderados por nuestra increíble vocalista. Hay excelentes visuales en pantalla y material inédito. Será una experiencia inolvidable para todos los que estén allí. No podemos esperar a que llegue.

- ¿Qué canciones siente que son las más emotivas o poderosas para interpretar en directo?

-Muchas, pero si tuviera que elegir... 'Me And Mr Jones' por el humor y el estilo doo-wop; 'Moody's Mood For Love' por el puro talento musical que demostró en ese tema; y 'Love Is A Losing Game' porque es simplemente un clásico atemporal.

-¿Por qué cree que la música de Amy sigue resonando con nuevas generaciones de oyentes?

-Eso es cierto y increíble. Vemos gente de todas las edades. Nuevos fans de la música de Amy, personas que crecieron con ella, parejas que se enamoraron con sus canciones. La energía en la sala siempre es maravillosa y cálida, y es un honor para todos nosotros poder tocar y hablar con los fans de Amy cada noche.

-¿Puede compartir un recuerdo o momento personal con Amy que te haya marcado?

-Demasiados como para elegir uno solo... Tuvimos una gran relación. Hablábamos todo el tiempo; de hecho, justo antes de que se fuera a dormir por última vez, estábamos hablando por teléfono. Iba a ser la madrina de mi hijo y era muy amiga de toda mi familia.