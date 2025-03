Álvaro Lorente: «La música es un reflejo de las emociones humanas por lo que siempre evoluciona»

Francesc Zanetti Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El músico y compositor grancanario Álvaro Lorente comenzó sus estudios musicales a los 12 años motivado por su tutora, Elisa, primero con el piano y luego con el contrabajo. Ahora, con 29 años, ya ha estrenado diversas obras de música de cámara que han sido interpretadas por el Ensemble Lothar Siemens, la Orquesta Universitaria Maestro Valle de la ULPGC, la Joven Orquesta de Canarias o la violinista Marie Esther Cooper Aubé. Su obra 'Leyenda de Laurinaga' es una de las cuatro piezas que sonarán en el espectáculo musical 'Leyendas Canarias' que protagoniza la Banda Sinfónica de Ingenio, cuyo estreno absoluto tendrá lugar este domingo, a las 19.00 horas, en el Auditorio Alfredo Kraus, bajo la batuta del maestro José Buceta.

Lorente ha compuesto «con una mentalidad abierta» a lo largo de su corta, pero intensa carrera, distintas obras de diversa naturaleza que van desde el ámbito popular al culto. Como explica «la música popular y la música culta, aunque diferentes en su naturaleza, pueden compartir emociones y profundidades similares. Mi método generalmente comienza con una idea central o un concepto que trato de desarrollar, independientemente del estilo». El suyo se caracteriza por el uso de melodías y acompañamientos melancólicos de una profunda carga emocional, así como por la inclusión de técnicas extendidas.

El músico, que ha tenido el privilegio de trabajar con muchos directores talentosos como Gordan Nikolic, José Brito o Víctor Pablo Pérez, se define como un «compositor contemporáneo que no suele seguir las normas ni tendencias de composición actuales. Mis obras a menudo exploran nuevas sonoridades, formas y estructuras que buscan estar a la vanguardia, aunque también procuro mantener un diálogo con tradiciones musicales que me parecen fundamentales para entender nuestra evolución sonora. La música es un reflejo constante de las emociones humanas y, por ello, creo que nunca dejará de evolucionar».

Evocadora

Su pieza 'Leyenda de Laurinaga' que el público escuchará en el espectáculo 'Leyendas Canarias' tiene un espíritu muy evocador, de misterio y de conexión con lo ancestral. «Refleja un paisaje sonoro lleno de contrastes, que van desde lo melancólico hasta lo vibrante, y creo que podría definirse como una exploración de las raíces y leyendas que dan forma a nuestra identidad, todo ello arropado por un tema popular e icónico para los canarios como es el 'Arroró'. Advierte que se inspiró en esta leyenda popular porque siempre le ha fascinado cómo las historias populares suelen mantener una conexión tan trascendente con la psique colectiva de las comunidades. Para componerla se informó en las fuentes y en legajos históricos sobre la citada historia de tintes malditos inspirada en el siglo XV que habla de una anciana de Fuerteventura que invocó a los dioses guanches para que maldijera a la isla, para poder darle una interpretación fiel a la atmósfera que quería crear», agrega.

Lorente cree que lo que más impactará al público de 'Leyendas Canarias' será la intensidad emocional de cada obra compuesta por José Buceta, Álvaro Díaz y Carlos Vega y cómo la música logra evocar un posible hilo narrativoria de manera tan visual e insinuante. «La mezcla de lo popular con lo contemporáneo va a generar una experiencia única. Las cuatro composiciones tienen su propia identidad, pero también logran complementarse, creando una unidad. Cada pieza tiene su carácter propio, pero juntas reflejan una riqueza musical que dialoga entre sí», añade el músico que actualmente está trabajando en una obra para orquesta que se estrenará este verano en La Palma.

Confiesa que sus amigos siempre intentan «reconvertirlo» con muy poco éxito sobre sus apetitos musicales, que sólo se nutren de los aires de la música clásica, desde el Renacimiento, hasta los compositores más extravagantes del panorama actual como Kaija Saariaho, Magnus Lindberg o Iannis Xenakis, entre otros. Como miembro de Promuscan, asegura que los compositores de Canarias «están viviendo un momento muy positivo. Hay una gran capacidad creadora, y se están abriendo muchos espacios para que nuestras obras sean escuchadas y valoradas. La comunidad está en constante crecimiento y hay mucho interés en las propuestas que estamos haciendo».

Conectar

Hoy por hoy, asevera que «el público actual prefiere el repertorio antiguo -entendiéndose antiguo a las etapas comprendidas entre el Barroco y Romanticismo- porque existe una familiaridad y un tipo de conexión emocional que está arraigada en la cultura. Las piezas 'antiguas' son, en cierto modo, 'seguros' para muchos, mientras que la música contemporánea puede parecer más desafiante. Sin embargo, eso no significa que no haya una creciente apreciación por la música de hoy», puntualiza Lorente. «Al componer una obra lo que espero del público es una conexión con la música. No busco que comprendan todos los detalles técnicos, sino que experimenten lo que intento transmitir, ya sea emoción, reflexión o disfrute. Creo que cada obra puede tocar a cada persona de manera única».

El compositor asume que la relación que ha mantenido hasta la fecha con los otros tres autores de las obras que sonarán en 'Leyendas Canarias' ha facilitado el trabajo y los procesos compositivos de las tres que integran este espectáculo que coproduce el Auditorio Alfredo Kraus y la Sociedad Musical Villa de Ingenio. «Este tipo de producciones son muy importantes y valoro enormemente el atrevimiento de la sociedad ingeniense y la labor que desempeña en beneficio de la revalorización del papel de las bandas musicales de la isla, concluye.