Alba Gil Aceytuno publica este viernes como Pleito el álbum 'loscoloresdelaspiedras' La saxofonista grancanaria lanza con Malpaís Records n disco que presentará en directo el 15 de noviembre en la SIT

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:09 Comenta Compartir

Sería incorrecto decir que Alba Gil Aceytuno debuta con este nuevo proyecto, ya que podemos rastrear su participación en grupos como Aguayro, Arube, Rupatrupa o Zumurrud. Pero sí se puede decir sin temor a equivocarnos que 'Loscoloresdelaspiedras', larga duración que este viernes publica por Malpaís Records, es su primer disco con el alias de Pleito.

Para la propia artista, además, esta nueva encarnación supone su expresión más personal. Una que, además, rezuma Canarias por los cuatro costados: según el Diccionario Básico de Canarismos pleito significa «reprensión o reprimenda» y el título de 'aulagadelpolvorín' nace del recuerdo a una planta que la lleva acompañando toda su vida.

En el segundo adelanto, 'epílogo:hipocresía', fueron los cantos de mirlos del barranco Guiniguada los que aportaron el colorido local a una propuesta que, como no podía ser de otra manera, empezaba a generar mucha expectación.

Inspirada por artistas como Colin Stetson, para Alba Gil Aceytuno las claves fundamentales del proyecto son los arpegios y la respiración circular, técnica semejante al arpegiador de un teclado o un sintetizador.

Pero Pleito es también «acústico, folk, de raíz, pop y algo de jazz», una pócima personal a la que llegó tras trabajar el tema 'virgendelpinotepidoestarmejor'.

Con Pleito, la saxofonista y compositora grancanaria experimenta con las sonoridades que ofrece su instrumento, pero no está sola. En su debut en largo para el exquisito sello de Lanzarote Malpaís Records se escuchan las voces de Belén A. Doreste, Lajalada, y de su admirado Fajardo.

Tras pasar recientemente por el festival tinerfeño Keroxen, su próxima actuación es el 15 de noviembre en la Sala Insular de Teatro (SIT) de Las Palmas de Gran Canaria, fecha que cuenta con entradas agotadas. Una semana más tarde Pleito se unirá a la esperada vuelta a El Puerto de Santa María del festival Monkey Week SON Estrella Galicia.