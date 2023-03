'Aida' vuelve a la capital grancanaria 33 años después con un montaje al servicio de las voces

Pérez-Sierra aboga por la «vocación de servicio» para lograr un equilibrio entre lo íntimo y lo triunfal

José Miguel Pérez-Sierra considera que con esta 'Aida' «cierra un círculo tres años después» dentro de su trayectoria vital y profesional. Fue el encargado de dirigir las tres funciones de 'L'elisir d'amore' programadas por los Amigos Canarios de la Ópera (ACO) en 2020, última producción que se desarrolló antes de que se declarase la pandemia de la covid-19. «No he vuelto a la isla hasta ahora así que ha sido un placer reencontrarme Las Palmas de Gran Canaria tal y como la dejé en 2020, sin restricciones. Como no la viví en aquellas circunstancias me da la impresión de que todo ha sido un sueño», apunta quien aprovecha cada mañana para darse un chapuzón y nadar en la playa de Las Canteras.

Esta es su primera 'Aida' y confía en poder dirigir «muchas más» en el futuro.

Desde su punto de vista, para entender lo que esta obra supuso en la trayectoria artística de Verdi, el compositor de ópera más famoso de la historia, hay que tener en cuenta su «longevidad». «Tuvo un primer periodo de creación en plena explosión del bel canto. Le siguió una segunda etapa con el Verdi más pleno. Y después están sus últimas óperas, en las que plasma su evolución. No creo que quisiera parecerse a Wagner, simplemente es la evolución de los tiempos y su propia longevidad».

De 'Aida' destaca cómo Verdi fue capaz de integrar los ballets propios de la ópera francesa de una forma «integral» y como parte importante del desarrollo de la historia. Pérez-Sierra considera que el mayor reto desde el foso consiste en encontrar «un equilibrio» en la parte más «triunfal» dentro de una ópera que califica como «súper intimista». Para ello, aboga por disparar «la vocación de servicio» que desde su punto de vista debe tener todo «líder» de un conjunto. En este caso, con 200 personas a su cargo, incluidos los componentes del coro de la OFGC y de ACO y los bailarines de la compañía de Natalia Medina.