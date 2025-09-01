Adrián Nuez: «En la música es tan relevante el sonido como el silencio»

F.Z. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 31 de agosto 2025, 23:00 Comenta Compartir

El joven guitarrista de Santa Lucía de Tirajana Adrián Nuez acaba de concluir con una beca de la Fundación Mapfre Canarias un máster en Interpretación de la Música Clásica y Contemporánea con la célebre intérprete Anabel Montesinos en la Fundació Conservatori Liceu de Barcelona, y este próximo año académico cursará el máster de Formación del Profesorado en la ULPGC, que habilita a los músicos para impartir clases de Música en los centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.

Nuez Vera estará presente el próximo día 6 de septiembre en la XIV edición del conocido ciclo de Música Barroca de Sant Martí Sescorts, en la comarca barcelonesa de Osona, ofreciendo un concierto en solitario en el que interpretará un repertorio de música antigua, eminentemente barroca y renacentista, bajo el título 'La arquitectura musical barroca: Catedrales sonoras'.

Dos proyectos

El talentoso guitarrista canario trabaja en la actualidad en dos proyectos concertísticos: 'La guitarra de las Islas afortunadas y de tierras latinoamericanas', que nace de su inquietud por indagar en los repertorios para guitarra que contemplen las manifestaciones folclórico-musicales de las Islas Canarias, así como de Latinoamérica, y 'Cuerdas literatas', que englobará la íntima relación músico-literaria originada por la tradicional y fructífera simbiosis entre ambas artes.

«Con el primero pretendo demostrar las múltiples posibilidades técnicas y tímbricas que posee la guitarra como instrumento solista autónomo, cuyas cuerdas son capaces de expresar el sentimentalismo presente en el acervo de las dos orillas. Los compositores canarios encontraron en nuestras islas y en su música una fuente de inspiración para sus piezas, manifestando en ellas motivos musicales en ocasiones deconstruidos o reinterpretados, ofreciendo al oyente nuevos sabores. A lo largo de mis estudios musicales he ido conformando un repertorio idiomático-guitarrístico, que realza el folclore canario y la música latinoamericana, con obras eminentemente del siglo XX. Además de utilizar los compositores ese material temático de manera literal, también recurren a la rearmonización, a las variaciones, a la combinación con técnicas propias del instrumento, o incluso a lo que se conoce en música como 'técnicas extendidas', empleando timbres sorprendentes a priori ignotos para el público. El segundo recurre a obras tan fundamentales de la literatura universal, desde 'El Quijote' a 'Platero y yo', para articular un repertorio de creación de composiciones musicales que capturan el espíritu de las obras originales», señala Nuez.

Un regalo de Reyes especial

A los seis años, como regalo de Reyes, recibió su primera guitarra con la que acudió a la escuela de música del Ateneo de Vecindario para recibir clases del profesor Aga Umpiérrez. Pero sin duda, su verdadero mentor ha sido Blas Sánchez, con cuyo repertorio fue galardonado con un primer premio en 2015 en uno de sus primeros concursos, el certamen Amic J. Llopategui. Con Sánchez tuvo un primer acercamiento a la música de cámara que fue acrecentándose con el magisterio de otros mentores como Fernando Bautista y José María Ramírez.

Considera que sus principales referentes han sido dos de los guitarristas clásicos actuales más célebres y pulcros, David Russell y Manuel Barrueco. «Particularmente, en Canarias cabe destacar la figura del joven guitarrista tinerfeño Luis Alejandro García, galardonado con multitud de premios en los principales concursos a nivel nacional e internacional, y actuando en numerosos escenarios de renombre mundial. Todo un gran mérito considerando nuestra insularidad», subraya Adrián Nuez, quien avanza que uno de sus objetivos prioritarios es divulgar y proyectar el ingenio y la creatividad de los compositores de Canarias. «Música de calidad que rara vez se interpreta en público y que es digna de ser reconocida. Hablo de compositores como Olímpiades García, Efrén Casañas, Francisco Alcázar o Blas Sánchez, entre otros».

Ampliar El guitarrista grancanario, durante uno de sus conciertos. C7

Advierte que siempre busca «asociar mi estilo interpretativo a la creación de atmósferas y paisajes sonoros que trasladen a la audiencia desde la butaca hasta destinos inusitados e ignotos, viajando musicalmente con el gran propósito de emocionar con cada nota que emana del instrumento. Considero que uno de mis puntos fuertes es la capacidad para proyectar el sonido del instrumento, a pesar de que sus cualidades organológicas naturales no faciliten la producción de un sonido extremadamente potente y sostenido en el tiempo. En la música es tan relevante el sonido como el silencio, la intencionalidad y la performance. Cuanta más música se lee más nos nutrimos de diversos estilos, técnicas y particularidades musicales que nos forman como un intérprete integral», considera.

Recomendaciones

A los jóvenes que comienzan a estudiar la guitarra, Adrián Nuez les recomendaría «definir desde lo antes posible cuáles son sus principales objetivos a corto y a largo plazo con el instrumento». «Llegados a ciertos niveles de excelencia podemos comparar a los músicos como deportistas de alto rendimiento a pequeña escala, considerando la microscópica precisión muscular necesaria para dominar un instrumento. Además de dedicar mucho tiempo de estudio del instrumento, también resulta imprescindible un trabajo de escritorio y ordenador leyendo convocatorias culturales, practicando el 'networking', emprendiendo y manteniéndonos actualizados con las nuevas tendencias. Disponer de esta información y de esta experiencia cuanto antes permite dar un salto de calidad en nuestras propuestas y evitar sorpresas en un futuro, actuando de manera estratégica. Por otra parte, actualmente les instaría a que construyan una sólida marca personal, sustentada en las redes sociales y en los medios de comunicación. Sin obviar el aprendizaje y la aplicación de la Inteligencia Artificial como herramienta en la automatización de procesos y en la creación de contenido», añade.

Adrián Nuez cree que «uno de los grandes obstáculos del instrumento es que históricamente no ha formado parte de grandes orquestas sinfónicas, relegando su uso orquestal a los conciertos de guitarra solista, siendo el más célebre el 'Concierto de Aranjuez' de Joaquín Rodrigo. Por ello, a pesar de contar con un gran repertorio individual, es un instrumento que tradicionalmente ha sido menospreciado por otros instrumentistas. También se palpa la ausencia de los grandes compositores de la historia de la música, estos, salvo contadas excepciones, no escribieron música para guitarra al nivel de instrumentos como el piano o el violín».