«Actuaron con mala fe, con un plan dirigido y preconcebido para mi destitución»

Karel Mark Chichon, tras recibir el respaldo de los jueces ante las demandas de Christian Roig e Isabel Turienzo, responde por escrito por primera vez y en profundidad sobre toda la polémica suscitada en torno a su figura entre 2020 y 2021, así como del estado actual de la OFGC y del futuro.

-¿Cómo valora el arranque de la temporada de la OFGC, tras anunciarse su renovación como director titular y artístico hasta 2025?

-Con mucha ilusión de poder completar el proyecto que siempre tuve en mente para la orquesta y que la pandemia, entre otras cosas, nos frenó. Quedan muchas cosas por hacer, pero ahora podemos realizarlas en base a una orquesta en otro nivel artístico y eso nos da muchas más posibilidades de llegar e incluso superar esas mismas metas. Esto a mí me inspira aún más, porque significa tener que dar más como director de orquesta. La comodidad para un artista es lo peor que le puede ocurrir y yo busco siempre dar lo máximo.

-¿En qué momento musical e interno se encuentra la OFGC?

-Creo que la orquesta está en un momento glorioso artísticamente, y lo que me llena de orgullo es que no lo diga yo, lo dice la prensa internacional. Y en el último mes hemos tenido muchos grandes ejemplos, como el lanzamiento del disco de Jonathan Tetelman con la OFGC que hizo que escribiera el crítico holandés Bo van der Meulen, del prestigioso 'Opera Magazine', que la OFGC está por encima de la emblemática Orquesta Philharmonia de Londres, que es una de las orquestas más importantes del mundo, y que la OFGC «toca el cielo» -esto lo dice todo y para mí se convierte en un hecho-. También encuentro que la orquesta a nivel humano ha madurado. Hay una gran seriedad, responsabilidad y orgullo de parte de los y las profesoras en la forma en que desarrollan su trabajo. De hecho, no me cabe ninguna duda de que la OFGC tiene una seriedad y disciplina en su trabajo muy por encima de la media de las orquestas de Europa, incluyendo las orquestas alemanas que siempre son una referencia. También es verdad que esta orquesta ha sabido enfrentarse a los problemas y polémicas que han surgido con una dignidad profesional que les honra, porque está claro para el público que asiste a nuestros conciertos que cada vez que aparecíamos en las portadas de los periódicos, la orquesta tocaba mejor, especialmente cuando yo estaba en el podio. También eso lo dice todo y yo solo tengo agradecimiento por ese apoyo musical y humano que siempre he recibido de la orquesta como conjunto, que es de lo que se trata. Pero por encima de todo el apoyo que siempre me ha mostrado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que nunca dudó de mi proyecto y de mi inocencia. Sin él, yo no estaría aquí ahora.

-¿Qué valoración hace de la reciente sentencia a su favor tras la demanda contra usted por acoso laboral del exgerente Christian Roig Puig?

-Que finalmente la verdad ha salido a la luz y todo el mundo ya sabe lo que realmente pasó.

-La misma suerte corrió la demanda también contra usted y por acoso laboral presentada por la exjefa de producción de la OFGC, Isabel Turienzo. ¿Qué nos dice del caso?

-La vida tiene su manera de poner a la gente en su sitio, por mucho que haya sido lamentable y totalmente innecesario.

Karel Mark Chichon, el pasado jueves, en rueda de prensa.

-Sobre todo lo que se publicó en 2020 sobre usted, acusándolo de tener un contrato ilegal, de gastarse un dineral en reformar su despacho, de llevarse comisiones con las contrataciones en Lituania, de no pagar a Hacienda, de manipular la contratación de su asistente, de presentar unas facturas que fueron rechazadas por Intervención en el Cabildo... ¿quiere decir algo?

-Todo era falso y eran difamaciones. Además eran acusaciones tan ridículas que mostraban que todos aquellos que las realizaron en su día no tenían (o no querían tener) ningún conocimiento de cómo funciona una orquesta profesional. Porque yo no tengo poderes para realizar ningún tipo de pago en la Fundación OFGC. Jamás he tenido un talonario ni una tarjeta de crédito de la Fundación y de hecho nunca he podido realizar ningún pago ni contratación sin la autorización explícita de los altos cargos de la Fundación.

-¿A qué o a quién atribuye toda aquella campaña mediática?

-A ese 'lobby musical' que no podía tolerar que la orquesta tuviera éxito sin ellos poder aprovecharse de ella, como siempre habían hecho antes de mi llegada.

-¿Se plantea hacer algo o lo va a dejar pasar y olvidarlo?

-La ley está para todos, también para los que deciden difamar sin justificación ninguna a un artista que depende de su buen nombre y reputación. Todo está en manos de mis abogados, que son los que dirigen los procedimientos judiciales y ellos decidirán.

-¿Es difícil trabajar con usted?

-¿Qué significa ser difícil hoy en día? ¿Pedirles cinco veces que mejoren su trabajo? Cuando un director le pide a un clarinetista en un ensayo mejorar un cierto pasaje cinco veces, ¿eso es ser difícil o profesional? No soy difícil, pero sí soy un profesional que tiene a su cargo a muchas personas dentro de una entidad. En una entidad como es una orquesta siempre habrá personas que no estén de acuerdo con mis decisiones, como las hay en el fútbol con un entrenador -los jugadores que no juegan se quejan y muchas veces lo hacen públicamente-. Yo tengo muchas directrices, no solo en la OFGC sino en cualquier orquesta o teatro de ópera en el que trabaje, y soy profesional y riguroso como se espera de mí. Otra cosa es que en mi ética profesional no haya sitio para personas que intentan ser protagonistas asumiendo funciones que no les pertenecen o que crean que el dinero público está a su disposición para lo que quieran. Además, creo ser muy fiel a mi equipo de trabajo, al cual trato por igual siempre. Contrariamente a lo que se pueda pensar, las personas que forman mi equipo artístico y humano me aconsejan cuando piensan que me estoy equivocando en algo y yo los escucho siempre. Lo mismo que ha habido situaciones donde esas mismas personas se han equivocado en algo importante y yo he asumido la responsabilidad de sus equivocaciones. Y estas personas se preocupan por mí al igual que yo me preocupo por ellas. En mi opinión, así se consigue el respeto, el orgullo y el éxito dentro de una entidad.

-¿Hace usted autocrítica y cree que se ha equivocado en algo para que se generara todo aquello?

-Yo no me he equivocado en nada. Eso lo generaron otras personas de manera intencionada, con mala fe y con un plan perfectamente preconcebido, dirigido y orquestado para mi destitución. Y los jueces me han dado la razón en todo. Además, si hubiera pensado que me había equivocado de esa forma habría dimitido, por respeto al presidente del Cabildo, que me ha apoyado tanto y por toda la estima que le tengo a la orquesta. Si estoy aquí es para aportar, no para destruir.

Karel Mark Chichon, el pasado viernes, durante el concierto que protagonizó con la OFGC, en el Auditorio Alfredo Kraus, dentro del 39º Festival de Música de Canarias. / cober

-¿Se siente respaldado a día de hoy por los músicos y trabajadores de la OFGC?

-Totalmente. Ellos también lo han sufrido y han sido perjudicados también en estos procesos y ese es el motivo por el cual su respaldo significa tanto para mí. Sin ellos no sería posible este éxito y debo resaltar que el actual gerente de la Fundacion OFGC, Manuel Benitez, ha sido una parte indispensable para que eso sea así. Con Manuel se ha demostrado que sí es posible tener un gerente y director titular y artístico que trabajen mano a mano con un proyecto y propósito en común y en absoluta armonía entre lo artístico y la gestión administrativa. Eso, sin duda, ha sido gracias a una visión política que ha sabido comprender los problemas y necesidades de la orquesta.

-¿Cómo ha conseguido diseñar una temporada con solistas y directores de tan alto nivel como la que se avecina? ¿Ha contado con más dinero para las contrataciones?

-Hemos dispuesto del mismo presupuesto para la contratación de solistas y directores, pero si le soy sincero creo que la reputación de la orquesta ha crecido considerablemente y los artistas que antes eran difíciles de contratar ahora simplemente no lo son, porque saben que se van a encontrar con una orquesta en un gran nivel artístico, además de una gestión administrativa impecable.

-¿Alguno de los que vienen son de su misma agencia?

-Creo que todas las personas que me conocen saben que yo no me caso con nadie. Yo siempre elijo a los artistas por méritos propios y nunca por las agencias a las que pertenecen, pero también es verdad que lo que no voy hacer es privar a nuestro fantástico público de tener la oportunidad de conocer un director o solista interesante porque pertenezca a mi agencia. Lo mismo que ha habido situaciones donde no he dudado en ser extremadamente duro con mi propia agencia cuando ha ocurrido un problema con ciertos artistas que he encontrado que no benefician a la orquesta. Dicho todo eso, encuentro poco ético que sigan existiendo entidades musicales en España que contratan a más del 50% de los artistas pertenecientes a una agencia en exclusiva. Lo encuentro una falta de respeto al público al que sirven.

-Una de las novedades de esta temporada es la figura de Leonard Slatkin como principal director invitado. ¿Qué aportará a la OFGC?

-Aportará su gran experiencia y reputación para hacer llegar a la OFGC hasta nuevos horizontes dentro del marco de principal director invitado. Considero un gran logro para la OFGC haber conseguido que el maestro Slatkin eligiera a la OFGC por encima de todas las otras orquestas en el mundo y aceptara esta posición. Creo que dice mucho del éxito de nuestro proyecto.

-Las que sí que están convocadas son las audiciones para cubrir plazas vacantes en varias secciones. ¿Se muestra optimista al respecto?, porque en las últimas no se cubrieron las plazas.

-Por supuesto, me siento muy optimista. Es algo que necesitamos para la estabilidad artística de la orquesta.

-¿No es excesivo el gasto anual para contratar refuerzos?

-En absoluto. Si hay tantas plazas vacantes no hay otra opción salvo contratar refuerzos. Además, es la música que se interpreta la que dicta cuántos refuerzos son necesarios y somos muy conscientes de la necesidad de enriquecer ese repertorio para captar nuevos públicos y por supuesto satisfacer a nuestros queridos abonados. Creo que es importante subrayar que hemos recuperado e igualado el gran número de abonados que teníamos antes de la pandemia. Lo que significa una cifra de recuperación muy alta, porque hemos recuperado la misma cifra de abonados fidelizando al abonado de siempre y renovando público. No hemos parado de subir y de sumar a un público que apuesta por la orquesta y apuesta por formar parte de un abono que abarca toda la temporada, algo muy difícil en estos momentos y que pocas orquestas en el mundo pueden gozar. Creo que eso muestra que nuestra gestión ha sido y es la correcta.

-¿Qué le queda a la orquesta por mejorar o crecer hasta que finalice su contrato en 2025?

-Lo más bonito de esta profesión es el trabajo del día a día que ahora estoy haciendo, porque después de años de trabajo y mucho esfuerzo entre todos hemos conseguido un nivel artístico y profesional del cual estamos orgullosos y eso hace que el trabajo sea el más fructífero posible a nivel humano y musical. Es un privilegio ver cómo esta orquesta da todo de sí misma en cada ensayo y que con ellos no hay límites -siempre lo digo, ellos me hacen mejor director-. También creo que hablar en detalle de lo que queda para mejorar es un poco como tener que hablar de defectos que tiene la orquesta, de los cuales soy consciente, pero que creo que es un trabajo interno y no se debe airear en público, lo mismo que considero que yo también tengo defectos como director de orquesta de los cuales tengo que mejorar también. Somos un equipo y una familia musical y lo que busco es afinar aún más el instrumento en colectivo y cuidar todo lo posible los cambios generacionales de músicos que tendrán lugar en los siguientes años, como sucede en cualquier otra orquesta del mundo. Si no se hace bien, deja secuelas para la posteridad que hay que tratar de evitar.

-¿Seguro que ahí se acaba su estancia al frente de la OFGC o puede que se amplíe de nuevo su vinculación?

-Considero que el año 2025 marcará el cierre de un periodo idóneo para un director titular y artístico de una orquesta. Lo importante para mí no son los años que este aquí o no, lo importante es que la orquesta siga creciendo y que la química entre la orquesta y yo vaya siempre a más.