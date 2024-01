«Abandoné Rusia, ese maldito país antisemita, en cuanto pude»

Evgeny Kissin (Moscú, 1971) está considerado como uno de los mejores pianistas en activo del mundo desde hace años. Se estrena en el Festival de Música de Canarias durante la actual 40ª edición con dos conciertos, el que protagonizó este viernes en Tenerife y el del próximo martes, en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria. Abrirá las dos veladas con la 'Sonata para piano nº 27 en Mi menor op. 90', compuesta por Beethoven en 1814. Seguirá con las 'Cuatro Baladas para piano op. 10', de Brahms; dos de los 21 'Nocturnos' de Chopin; y cerrará con la 'Sonata para piano nº 2 en Re menor, op. 14', de Prokofiev. Responde a un cuestionario remitido por este periódico por 'email'.

-Usted se caracteriza por dar un número muy reducido de concierto al año. ¿Qué le motivó para incluir el Festival de Música de Canarias entre los que protagonizará durante el 2024?

-Doy alrededor de 50 conciertos al año (este año, por ejemplo, daré 48 de ellos) y siempre me gusta ampliar la geografía de mis conciertos, visitar nuevos países y ciudades en las que tocar. Por eso me alegré de incluir las Islas Canarias, donde nunca he actuado todavía, en mi agenda de conciertos para este año.

«Sólo espero vivir lo suficiente para poder tocar todo lo que me gustaría tocar»

-¿Qué destacaría de las piezas de Beethoven, Brahms, Rachmaninov y Prokofiev que interpretará en Gran Canaria y Tenerife?

-La única respuesta que puedo dar a esta pregunta es: escucha cómo toco esas piezas. Escribir sobre música es trabajo de musicólogos y críticos musicales, pero yo no soy ni lo uno ni lo otro, soy un intérprete y para mí la música está por encima de las palabras.

-A estas alturas de su carrera, ¿le queda algo por descubrir en el piano?

-¿Quieres descubrir más cosas sobre el instrumento o sobre el repertorio para piano? Si me preguntas por esto último, sí, seguro: el repertorio para piano es tan amplio que sólo espero vivir lo suficiente para poder tocar todo lo que me gustaría tocar, tanto en el repertorio solista, en conciertos con orquesta y con obras de música de cámara. Por eso sigo aprendiendo nuevo repertorio todo el tiempo. Además, de vez en cuando vuelvo a algunas de las piezas de mi 'antiguo' repertorio cuando siento que puedo tocarlas mejor que antes.

-La parte del año que no toca frente al público, ¿la dedica al estudio o a otras cosas?

-A estudiar, por supuesto. Rara vez tengo vacaciones durante las cuales no trabajo y normalmente no duran más de un par de semanas.

-¿Cuántas horas dedica al día a estudiar?

-Cada día es diferente, depende de la cantidad de trabajo que tengo que hacer en cada día en particular.

«Fui el primer músico clásico que condenó públicamente y con dureza la invasión rusa de Ucrania»

-Cuenta usted con importantes reconocimientos por parte de grandes universidades. ¿Le gusta dar clases y llevar su magisterio a los jóvenes pianistas?

-A veces, los pianistas jóvenes me piden que los escuche, lo cual hago, y si tocan bien, disfruto trabajando con ellos. Sin embargo, no tengo mucho tiempo para eso, así que lo hago rara vez y no con regularidad.

-¿Qué diferencia a Evgeny Kissin de otros pianistas contemporáneos de gran nivel?

-Definitivamente esta es una pregunta para amantes de la música y críticos musicales, pero no para mí.

-¿Qué tiene la escuela rusa, con todas sus variedades, para ser tan buena a la hora de generar pianistas de tan alto nivel?

-Creo que es porque en Rusia hay escuelas de música donde enseñan a niños desde una edad temprana con un alto nivel profesional.

-Si le dijeran que tocando una obra musical para piano acabaría con mucho de las situaciones malas del mundo contemporáneo. ¿Cuál seleccionaría?

-Si eso fuera posible, estaría encantado de tocar cualquier pieza que pudiera producir ese efecto.

-Es usted ruso. ¿Ha sufrido cancelaciones o variaciones en su agenda de conciertos tras la invasión rusa de Ucrania?

-No soy ruso. Soy un judío orgulloso. Sí, lamentablemente nací y crecí en Rusia, pero también lo fueron, por ejemplo, los fundadores del Estado de Israel, David Ben-Gurion y Chaim Weizmann; No creo que a nadie se le ocurra llamarlos rusos. Como muchos millones de mis hermanos, abandoné ese maldito país antisemita a la primera oportunidad, hace más de 30 años. Soy un orgulloso portador de pasaportes israelíes y británicos. Además, fui el primer músico clásico que condenó públicamente y con una mayor dureza la invasión rusa de Ucrania. Lo hice, precisamente, porque mi pueblo siempre ha sido la mayor víctima de la xenofobia rusa, desde el comienzo mismo de la guerra sentí una solidaridad muy fuerte con los ucranianos. Ahora son sus mayores víctimas. Por lo tanto, no podía tener ninguna cancelación o cambio en mi agenda de conciertos: no había ningún motivo para ello. Los organizadores de conciertos saben muy bien quién soy.