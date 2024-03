La 32ª temporada de zarzuela pende de un hilo

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de marzo 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El mismo año en el que el Consejo de Ministros acordó declarar la zarzuela como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, el género chico está muy cerca de perder su temporada con tres títulos y cuatro funciones en la capital grancanaria.

Así lo anuncia Argelia Camino, presidenta de la asociación Amigos Canarios de la Zarzuela, responsable de una temporada que alcanzaría el próximo otoño su edición número 32. «No terminamos de saber con qué dinero contamos y así es muy difícil sacar adelante una temporada de calidad, que es lo que queremos hacer. Lo arrastramos del año pasado. El Gobierno autonómico saliente sacó el concurso de los pequeños y medianos eventos del primer semestre de 2023, pero no lo culminó. Por más que los llamamos, no recibimos respuesta. El Gobierno entrante se vio con que tenía que resolver y culminar el primer semestre del año pasado y llevar a cabo el segundo semestre de ayudas, que es donde entraríamos nosotros. Parece que han logrado un acuerdo con Hacienda para destinar ese dinero pendiente para este año. Mientras tanto, no sabemos si contaremos con una ayuda directa, que es lo que queremos, si tenemos que entrar en un concurso, ni cuánto sería el máximo de esas ayudas», explica Argelia Camino.

Tampoco sabe la asociación, a estas alturas, si el Ministerio de Cultura, a través del Inaem, les mantiene su ayuda como hasta ahora ni la cuantía de la misma para este 2024. Al menos, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sí que les han confirmado las suyas y les han especificado la cuantía de las mismas. «Contamos con la del Cabildo, que siempre nos responde. Lo que pasa es que el coste de la vida sube y esa ayuda, no. El Ayuntamiento se está portando muy bien, ha ido 'in crescendo' sus ayudas», subraya Argelia Camino. Teniendo en cuenta la carestía de la vida y la ultraperiferia de las islas, Camino cifra el presupuesto de «una temporada decente» de la zarzuela con tres títulos en unos «250.000 o 270.000 euros». «Pero la realidad es que no contamos con ese dinero y hemos hecho algunos años la temporada con menos de 200.000 euros. Para tener una temporada de ¡olé!, necesitaríamos 300.000 euros», apunta. Tres títulos La programación que barajan se desarrollaría con dos títulos en los que la Orquesta Sinfónica de Las Palmas figuraría en el foso y con un tercero en el que interviene la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Esta cita con la Filarmónica se ha convertido en un problema, ya que para la fecha prevista, el Teatro Pérez Galdós y el Teatro Cuyás tienen su espacio ocupado. También el Auditorio Alfredo Kraus, lo que impide llevar a cabo sobre su escenario una gala de zarzuela con esta formación. «En las primeras semanas de abril tenemos que decidir si hay o no temporada » «Estamos intentando solucionarlo y barajando espacios como el Teatro Guiniguada, el Cicca y hasta el Auditorio Teatro de Agüimes, para el que buscaríamos la manera de desplazar hasta allí a nuestros socios. La disposición de la Filarmónica para resolver este problema es total, pero a día de hoy no lo tenemos solucionado. En las primeras semanas de abril tenemos que decidir si hay o no temporada», reconoce una preocupada Argelia Camino. En estas circunstancias, la comisión artística que planifica los montajes ha trabajado un poco a ciegas para el título con dos funciones previsto para septiembre, en el Teatro Pérez Galdós, y para los dos restantes, ya en octubre, en el Teatro Cuyás. «Necesitamos contratar con tiempo para contar con unas voces de calidad, que es lo que queremos. A estas alturas, tenemos cosas apalabradas, pero nada cerrado, porque todo está en el aire», se lamenta la presidenta de la Asociación de Amigos de la Zarzuela. La puesta de largo de la 32ª temporada, si se lleva a cabo, será con 'La verbena de la Paloma', en el Teatro Pérez Galdós. Argelia Camino no avanza los dos siguientes títulos porque están sin definir a la espera de que se concrete el presupuesto. «Cada título mueve a más de 200 personas, de forma directa e indirecta» Aclara que la temporada tiene que contar con tres títulos por una cuestión esencial. «Las ayudas del Inaem son para temporadas con un mínimo de tres títulos. No podemos prescindir de ese apoyo. Además, todos sabemos que si un año te quedas fuera, es muy difícil volver a entrar de nuevo en esa rueda», explica Argelia Camino. Escenificada Argelia Camino asegura que la asociación Amigos Canarios de la Zarzuela, que preside, «es la única que hace zarzuela escenificada en España, una vez que desapareció la de Tenerife». «En la península, son los grandes teatros los que programan, no asociaciones privadas sin ánimos de lucro», añade. Actualmente la asociación cuenta con unos 200 socios, apunta la presidenta. La cifra de espectadores se dispara en las funciones. «En la isla hay mucha afición. El año pasado, se llenó el Teatro Pérez Galdós en las dos funciones de 'La del Manojo de Rosas'. Además, la temporada es un generador de empleo en el sector. Cada título mueve a más de 200 personas, de forma directa e indirecta», asegura Argelia Camino.