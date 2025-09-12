El 12º LPA B&M Festival combina bandas consagradas con el talento emergente local Soziedad Alkohólika, G-5 y León Benavente encabezan el cartel, entre el 19 y el 21 de septiembre, en el parque Litoral El Rincón

Marcando su compromiso con la música en vivo y la celebración de un gran festival al aire libre y para todos los públicos, LPA B&M Festival presentó este jueves en la terraza del Centro Comercial Las Arenas los detalles de su duodécima edición, que promete ser una de las más potentes hasta la fecha.

El encuentro informativo reunió a la organización del festival junto a representantes e interlocutores que se han sumado a este evento, consolidado ya como una cita clave en el calendario musical de la ciudad. Algunos de los artistas finalistas de LPA Emer-gente también acudieron a la cita con los medios.

El cartel, que se desplegará en el parque Litoral El Rincón de la capital grancanaria del 19 al 21 de septiembre, reúne a grupos míticos, nuevas propuestas por descubrir —una seña de identidad del festival— y dos cabezas de cartel de impacto: la banda de referencia del metal estatal Soziedad Alkohólika y el supergrupo G-5, creado años atrás por Kiko Veneno, Muchachito, Diego 'el Ratón', Tomasito y El Canijo de Jerez, que regresa a los escenarios con toda su energía y espíritu festivo.

Además, este año cobra especial protagonismo el concurso LPA Emergente, que en solo tres ediciones ha crecido de manera exponencial. Tras todo un verano de actividad con las jornadas de 'Las Arenas Music', el certamen afronta ahora su gran final, con seis grupos y solistas que competirán por el reconocimiento del público y del jurado.

Valoraciones

Teresa Deudero, directora del festival destacó que «cada año trabajamos para mejorar una propuesta que ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad».

«Nos enorgullece que el público haya hecho suyo este festival, porque el esfuerzo constante ha dado sus frutos y hoy podemos decir que LPA B&M Festival es esencial en la agenda musical de Las Palmas de Gran Canaria», añadió.

Deudero expuso sin complejos varios epítetos que caracterizan a LPA B&MF y que marcan la diferencia con otros festivales, destacando que «en LPA B&MF disfrutamos todos por igual, priorizamos entradas asequibles y promocionamos de verdad el talento canario, el emergente y el arraigado». Insistió en que «es un festival sin etiquetas, un festival sin elitismos, donde cabe todo el mundo y donde tratamos de hacer sentir a todos por igual. Simplemente nos mueve la pasión por la música en vivo».

Pablo Rodríguez, director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, destacó que un festival que lleve doce ediciones y siga «repitiendo con la misma ilusión que cada año», ya «es motivo de éxito».

Por su parte, Javier Prieto, director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias del Gobierno de Canarias abordó los datos que avalan el que Promotur tenga a LPA B&MF como uno de los festivales que ayudan a potenciar la marca Islas Canarias. «Este festival ha logrado retorno publicitario a través de la herramienta ROI, que mide el retorno en función de lo invertido. Este festival prevé conseguir un ROI del 130% superando los 122% de la edición anterior y un impacto económico de 1,8 millones de euros», dijo.

El primer día

La primera jornada, el viernes 19 de septiembre, estará marcada por la contundencia del rock y el metal nacional con los incombustibles Porretas, Reincidentes, Narco y los icónicos Soziedad Alkoholika. El talento local estará representado por la banda Las Ratas y los tres primeros finalistas del concurso LPA Emergente: Cosecha Urbana, con su enérgico Punk Rock, Notajunto, representante del Rock Canario, y Revenge & Desire, que traerán el Groove y Trash Metal al festival.

El sábado

El sábado 20 de septiembre será el plato fuerte con una de las actuaciones más esperadas: el supergrupo G-5, conformado por las leyendas Kiko Veneno, Muchachito, El Canijo de Jérez, Tomasito y Diego Ratón. El cartel se completa con el 'indie' de León Benavente y Maruja Limón, el rap de Sofía Gabanna y el pop de Said Muti, junto a los otros tres finalistas del LPA Emergente: Aldara, que ofrecerá su propuesta de Pop y Latin Urban, Gekah, con su potente Rap, y Edu el Podenco, que fusionará el Rock con la Rumba Callejera y el Flamenco Urbano.

El jurado profesional, compuesto por Arturo Paniagua, Inés Álvarez, Pablo Rodríguez, Diego Acosta, Luis Alberto Serrano, Ramón del Castillo, Yolanda Marcos, Natalia Machín, David Jerez y Mario Alonso, será el encargado de seleccionar al finalista que obtendrá un merecido lugar en el cartel del LPA B&M Festival 2026.

Cierre familiar

El festival cerrará el domingo 21 de septiembre con una jornada especialmente diseña-da para el público familiar, el LPA Fun-Family, bajo el lema «Un festival para todos».

El festival cerrará el domingo 21 de septiembre con una jornada especialmente diseñada para el público familiar, el LPA Fun-Family, bajo el lema «Un festival para todos». Las actuaciones de Los Salvapantallas, Punk Sailor y Aseres animarán esta jornada, que además contará con un gran festival de bandas tributo.

El público podrá disfrutar de los éxitos de Miguel Ríos de la mano de Rock & Ríos Band, la energía de Fito & Fitipaldis con La Boina de Fito, los himnos de Héroes del Silencio con La Alacena, y los clásicos de Hombres G interpretados por Tribu-G.

El festival se consolida como un referente en prácticas ambien-tales. Su compromiso incluye el uso de materiales reciclables, la reducción de plásticos, la promoción de productos KM0 y la implementación de sistemas de energía eficientes.