«Las mujeres tenían una consideración inferior y después la Historia del Arte las silenció»

¿Y si el gran artista Miguel Ángel no fue más que un ejecutor de las obras que inventaba el papa Julio II?

Beatriz Blasco Esquivias reconoce que la revisión que requiere la Historia del Arte para poner en valor a las mujeres artistas abre un panorama «tremendamente estimulante» para los historiadores contemporáneos. «Es un campo de investigación excitante. Hay que volver a mirar la historia con ojos nuevos, con una mirada sin muchos de los prejuicios que la ha condicionado hasta ahora. Es cierto que los primeros historiadores eran hombres y ahora nos hemos incorporado las mujeres, pero eso no significa que no haya mujeres que también discriminan a las propias mujeres artistas», explica.

Reconoce que se ha avanzado mucho y que en el arte contemporáneo la presencia de mujeres creadoras, galeristas y responsables de instituciones públicas y ferias es una constante. Pero también puntualiza que queda mucho por hacer y pone un ejemplo reciente y muy llamativo. «En el arte actual hay mucha presencia femenina y el problema ahora no radica tanto en eso sino en que muchos historiadores siguen proyectando una imagen asimétrica. Acaba de haber una exposición en Roma sobre una mujer arquitecta y pintora, Palutila Bricci, que tiene grandes obras. Cuando se elaboraron las cartelas que identifican algunos de sus dibujos, como un proyecto monumental para la tumba del cardenal Mazarino, el comisario no le adjudica la invención, sino que la pone como mera delineante. El mecenas figura como el inventor y ella como la ejecutora. Miguel Ángel trabajó para el Papa Julio II y no he visto jamás una cartela donde ponga que Julio II fue el inventor y Miguel Ángel el ejecutor del proyecto», denuncia.

«Hay que vencer todavía muchas reticencias, siglos de cultura en los que se ha visto a la mujer como inferior, como el origen del pecado, como un ser biológicamente inferior... a la mujer como una eterna menor, como denuncian algunas historiadoras», dice.