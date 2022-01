Muere Ronnie Spector, la cantante de 'Be My Baby' Lideró en la década de los 60 el mítico grupo las Ronettes

Ronnie Spector, la voz principal de las Ronettes, formación pionera en el ámbito de las 'band girls' estadounidenses de la década de 1960, e intérpretes de éxitos como 'Be My Baby' y 'Baby, I Love You', ha muerto a los 78 años de edad, según anunciaron sus familiares el pasado miércoles. Spector, que entró en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2007 como integrante del trío femenino, murió «rodeada de seres queridos y en brazos de su esposo, Jonathan Greenfield, tras una breve batalla contra el cáncer», según informó la familia en un comunicado

«Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud», señaló la familia en la nota, que añadió que «su sonido alegre, naturaleza lúdica y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron».

Ronnie Bennet nació en 1943 y creció en el Spanish Harlmen de Nueva York. Junto a su hermana Estelle y su prima Nedra Talley, comenzó a ofrecer actuaciones en eventos informales y fiestas judías. El trío actuó por primera vez como Ronnie and the Relatives antes de convertirse en las Ronettes y firmar con Colpix Records, una subsidiaria de Columbia Pictures, en 1961.

Dos años más tarde, Phil Spector, uno de los principales productores musicales de la decada de los sesenta, que había trabajado con artistas como Los Beatles, Leonard Cohen o Ike y Tina Turner, les concedió una audición. Al escuchar a Ronnie cantar una versión de 'Why Do Fools Fall in Love', Phil Spector dejó el piano y gritó: «¡Esa es la voz que estaba buscando».

Ya con Phil Spector como productor, las Ronettes empezaron a dominar las listas musicales con éxitos como 'Be My Baby', 'Do I Love You' y 'Walking in the Rain'. La cantante y el productor iniciaron un romance que culminó en boda en 1968. Ronnie Bennett pasó a apellidarse Spector. Años después de la separación de la pareja en 1972, Ronnie Spector hizo confesó que se había convertido en una cautiva virtual en su hogar, sujeta al abuso de un esposo posesivo mientras recurría al alcohol para escapar.

Años después, en los ochenta, Ronnie regresó a la escena musical cuando apareció como invitada en el single de Eddie Money 'Take Me Home Tonight' y llegó a colaborar con Bruce Springsteen y la E Street Band.