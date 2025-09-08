Muere Rick Davies, cofundador de Supertramp El cantante, pianista y compositor británico ha fallecido a los 81 años a causa de un cáncer contra el que llevaba luchando diez años

Iker Cortés Madrid Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:08

Rick Davies, cofundador junto a Roger Hodgson de la banda de rock progresivo Supertramp, murió el pasado sábado a los 81 años de edad en Long Island (Estados Unidos). Ha sido la banda la que ha informado del fallecimiento del pianista, cantante y compositor británico a causa de un mieloma que padecía desde hace una década.

Davies fue el único miembro de Supertramp presente en el grupo durante toda su historia, y compuso la mayor parte del catálogo musical del grupo con canciones como 'Crime Of The Century', 'Goodbye Stranger', 'Bloody Well Right', 'My Kind of Lady', 'From Now On', 'Cannonball' o la épica 'Brother Where You Bound', compartiendo la voz y la composición con Roger Hodgson desde que en 1971 publicaran 'Indelibly Stamped'. Con su marcha en 1983, Davies se convirtió en el líder y compaginaría la publicación de varios trabajos de estudio con largos intervalos de inactividad.

Nacido en Swindon en el 44, Davies descubrió su pasión por la música con apenas ocho años cuando sus padres le regalaron una gramola de segunda mano con varios discos de su anterior dueños. Sobre todos ellos destaco uno donde figuraba 'Drummin' Man', de la big band Gene Krupa. «Me golpeó como un rayo. Debí de escucharlo más de 2 000 veces», diría. Coqueteó primero con el jazz y el blues y en 1969 fundó junto a Roger Hodgson Supertramp. La formación se convirtió en una de las bandas más reconocibles del rock de los 70 y 80 con discos como 'Crime of the Century' (1974) y 'Breakfast in America' (1979) y temas como figuran 'Dreamer', 'Bloody Well Right', 'Goodbye Stranger' o 'Even in the Quietest Moments'.

«Davies fue la voz y el pianista detrás de las canciones más icónicas de Supertramp, dejando una huella imborrable en la historia del rock», recuerda un comunicado difundido en la página web de la banda donde se destaca también «su voz llena de alma» y el sonido de su piano eléctrico Wurlitzer, convertido en marca del grupo. «Su música y su legado continúan inspirando a muchos y son prueba de que las grandes canciones nunca mueren», concluye la nota de Supertramp.