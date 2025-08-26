Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
El músico ha fallecido a los 88 años de edad
Madrid
Martes, 26 de agosto 2025, 13:08
Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, ha fallecido a los 88 años de edad. Ha sido Ramón Arcusa, su inseparable compañero, quien ha anunciado su fallecimiento en la cuenta que la formación tenía en X. «Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», ha escrito.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
