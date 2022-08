Muere el director teatral catalán Joan Ollé

El teatro catalán despide a una de sus grandes figuras, el dramaturgo Joan Ollé ha fallecido a sus 66 años. El actor y director teatral se encontraba en su domicilio en Barcelona, cuando sufrió un infarto durante la madrugada de hoy. Su sólida carrera lo llevó a importantes escenarios y festivales nacionales. Hasta que en 2021, se enfrentó a un escándalo por un supuesto acoso sexual y maltrato psicológico cuando era profesor de Institut del Teatre, lo que terminó con su etapa de enseñanza. Ollé, creador de la compañía Dagoll Dagom, habría cumplido los 67 años este 4 de septiembre.

Trabajos como 'No hablaré en clase' (1977) -en colaboración con Josep Parramon- o 'Quan la ràdio parlava de Franco' (1979) -de Josep Maria Benet i Jornet y Terenci Moix- alcanzaron el éxito de la mano de Ollé. Durante sus últimos meses estuvo apartado de los grandes escenarios por el conflicto en el que se vio envuelto el anterior año por la denuncia de varios alumnos del instituto. Las acusaciones no tenían pruebas y la Fiscalía terminó por archivar el caso. No obstante produjeron la suspensión de Ollé, quien lo clasificó como un «linchamiento injustificado».

El dramaturgo fue miembro de la dirección artística del Teatre Lliure y director del Sitges Teatre Internacional. Participó en el programa L'illa del tresor, en TV3, junto a Joan Barril. Su trabajo como presentador lo hizo merecedor del Premio Nacional de Televisión en 2005.