Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eddie Palmieri. AFP

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, pionero del jazz latino y la salsa

El legendario pianista, compositor y líder de orquesta falleció este 6 de agosto en su casa en Nueva Jersey tras una prolongada enfermedad, dejando un legado que transformó la música latina y el jazz

Miguel G. Casallo

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:08

Eddie Palmieri, el pianista neoyorquino de raíces puertorriqueñas y figura icónica del jazz latino y la salsa, ha fallecido este miércoles 6 de agosto de 2025 a los 88 años en su hogar en Nueva Jersey, tras una prolongada enfermedad, según ha confirmado su hija Gabriela.

Reconocido como uno de los arquitectos sonoros más innovadores de la música latina, Palmieri fue el fundador de la orquesta La Perfecta en 1961, una agrupación que cambió los esquemas al sustituir trompetas por trombones en su sección de metales, moldeando un sonido más robusto y distintivo que marcó el rumbo de la salsa.

Entre sus grandes aportes al género, se destaca su fusión entre salsa, jazz, funk y soul, con álbumes emblemáticos como Harlem River Drive, 'Vámonos pa'l Monte' y el clásico 'Azúcar Pa' Ti', este último incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso por su valor cultural.

Palmieri obtuvo reconocimiento desde temprano: fue el primer artista latino en ganar un Premio Grammy con 'The Sun of Latin Music' (1975) y a lo largo de su carrera acumuló 14 nominaciones ganando 8 Grammys en total, además de múltiples reconocimientos honoríficos por su contribución a la música latina.

El legado de Palmieri trasciende sus propios discos: colaboró con leyendas como Tito Puente, Celia Cruz o La India, quien hizo su debut gracias a su respaldo, y fue mentor e inspiración para generaciones de artistas latinos, convirtiéndose en un referente del ritmo, la improvisación y la identidad afrolatina en la música.

Con más de siete décadas de innovación, repartidas en casi 40 discos, innumerables giras y una pasión inquebrantable por el arte, Eddie Palmieri deja una huella imborrable en la música mundial. Su piano, impulsado por el corazón y el ritmo, seguirá resonando en cada esquina donde se baile salsa y se celebre el jazz latino.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UD Las Palmas deja pasar la bala de Jefté Betancor, que garantizará goles al Albacete
  2. 2 Controlado el conato de incendio en Firgas, pero continúan los trabajos en la zona
  3. 3 Tellado exige explicaciones a Carolina Darias por contratos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Condenan al SCS a pagar 273.157 euros por la amputación de las piernas a una niña de dos años
  5. 5 Sánchez en Lanzarote: un blindaje con mucha polémica
  6. 6 Huelga de Ryanair: ¿cuándo y cómo afectará a los canarios a partir del 15 de agosto?
  7. 7 Varias noches tórridas e infernales por la subida de las mínimas en Canarias
  8. 8 Arrestado por violar a una mujer en los baños de un supermercado de Valencia
  9. 9 Vecinos del Puerto denuncian los conciertos y la feria del carnaval: «Fue una tortura insoportable»
  10. 10 El Estado no pagará 801.605 euros a Sagulpa por daños en el aparcamiento de San Bernardo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Muere a los 88 años Eddie Palmieri, pionero del jazz latino y la salsa

Muere a los 88 años Eddie Palmieri, pionero del jazz latino y la salsa