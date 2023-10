Muere a los 54 años el actor de 'Friends' Matthew Perry

Los amantes de la serie Friends están de luto. El actor Matthew Perry, ha fallecido este sábado por la tarde a los 54 años. El popular intérprete, que saltó a la fama en la década de los 90 como Chandler Bing en la comedia de mayor audiencia de la televisión estadounidense, ha sido hallado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles.

El año pasado relató en sus memorias su problemas de adicción. Según han confirmado varias fuentes, no había drogas cerca del lugar donde lo encontraron. Pero, al aparecer, llevaba semanas luchando contra una recaída.

«No hay nada que podamos decir que haga que esto sea menos terrible, te vamos a extrañar siempre», ha publicado Warner Channel, el canal donde se emitió la serie durante años.

«Estamos increíblemente tristes por el fallecimiento demasiado prematuro de Matthew Perry», afirmaban desde la NBC. «Llevó mucha alegría a cientos de millones de personas en todo el mundo con su perfecto sentido de la comedia y su ingenio irónico. Su legado perdurará a través de incontables generaciones».

Fuentes policiales anónimas confirmaron a varios medios de comunicación que el intérprete estadounidense-canadiense fue hallado muerto en una bañera de hidromasaje o jacuzzi con aparentes signos de ahogamiento.

Los servicios de emergencias recibieron una llamada sobre las 16:00 de la tarde informando del suceso, pero ya era demasiado tarde cuando llegaron al lugar y solo pudieron confirmar su fallecimiento. En la calle, la policía tuvo que intervenir varias veces porque algunos fotógrafos se saltaron el cordón policial de seguridad para conseguir más imágenes.

Casualmente, el último post de Perry en Instagram, el 23 de octubre, era una foto suya sentado junto a una piscina o jacuzzi por la noche, en la que escribía: «Oh, ¿así que el agua caliente arremolinándose te hace sentir bien? Soy Mattman».

No hay nada que podamos decir que haga que esto sea menos terrible, te vamos a extrañar siempre



Gracias por cada risa y por darnos a Chandler, vivirás por siempre en nuestros

Perry escribió en 2022 sus memorias, 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing', en las que relató su lucha contra la adicción al alcohol y los opiodies. En ellas relató como a los 14 años tomó su primera copa y que no fue hasta siete años después cuando fue consciente de los signos del alcoholismo. Calculó haberse gastado más de 7 millones de dólares en rehabilitarse y volverse sobrio, además de acudir a balnearios y centros de desintoxicación. Hace apenas dos años, el actor se reunió junto a sus compañeros de Friends (Jennifer Aniston, Courteney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer) para hacer un especial del reencuentro en HBO.

Nació en 1969 y creció entre Montreal y Los Ángeles tras la separación de sus padres, John Bennet Perry y Suzanne Marie Langford. Su recorrido comenzó como actor infantil, consiguiendo papeles en en 'Charles in Charge' y 'Beverly Hills 90210'. También actuó junto a River Phoenix en la película 'A Night in the Life of Jimmy Reardon' a finales de los 80.