Fallece Angela Lansbury, la dama del crimen en televisión

Angela Lansbury, una de las actrices más respetadas y queridas de Hollywood, falleció este martes a los 96 años. Su familia emitió un comunicado para informar de la muerte de la célebre protagonista de la serie 'Se ha escrito un crimen', en su casa de Los Ángeles.

Triunfó en prácticamente todos los campos de la industria del entretenimiento. Recibió una lista de galardones sin precedentes, más concretamente cuatro Premios Tony, tres nominaciones al Premio de la Academia, así como diez nominaciones al Emmy por sus numerosos trabajos en televisión.

Angela Lansbury nació en Londres, hija de un comerciante británico y de una conocida actriz de teatro llamada Moyna Macgill, que formaba parte de la flor y nata del Londres de los años 1920 y 1930. Inició su formación de actriz en la Webber-Douglas School for Dramatic Arts, pero tuvo que interrumpir sus estudios cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Junto a sus hermanos mellizos, Bruce y Edgar, la familia se trasladó a Estados Unidos. Allí, la joven aspirante a actriz se matriculó en la Feagin School of Dramatic Arts de Nueva York, antes de reunirse con el resto de la familia en California.

Angela Lansbury en la película la bruja novata; presentando en Sydney la obra de teatro «Paseando a Miss Daisy» y en la popular serie de televisión 'Se ha escrito un crimen'. / ARCHIVO

En 1944, el director George Cukor contrató a la joven actriz para el papel de Nancy en 'Gaslight', y Angela firmó un contrato con MGM. Su primer papel en el cine le valió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Actriz de Reparto.

En 1945, Angela Lansbury recibió una segunda nominación al Oscar por su interpretación de Sybil Vane en 'El retrato de Dorian Gray'. Entre su larga lista de películas, también están 'National Velvet', 'The Harvey Girls', 'El estado de la Unión', 'Sansón y Dalila', 'El largo y cálido verano, 'El mensajero del miedo' -que le valió su tercera nominación al Premio de la Academia-, 'El irresistible Henry Orient', 'Muerte en el Nilo', 'Alarma en el expreso' o 'En compañía de lobos', entre otros.

En 1971, inició su colaboración con Disney al protagonizar el papel de la bruja amateur Eglantine Price en el musical de fantasía 'La bruja novata'. Además de prestar su voz a la deliciosa señora Potts en la película 'La Bella y la Bestia'. Angela Lansbury también puso voz a la emperatriz María de la película de animación 'Anastasia'. Fueron más de 40 películas.

En 1994, Angela Lansbury fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico por las reina Isabel II.

También en las tablas

En 1957, fue muy aplaudida por la crítica por su debut en Broadway en 'Hotel Paradiso', obra en la que actuaba junto a Bert Lahr. Tres años después, a petición del productor David Merrick, regresó a los escenarios de Broadway para protagonizar el drama 'A Taste of Honey'. Volvió a demostrar su versatilidad como actriz con su siguiente papel, en el musical de Arthur Laurents/Stephen Sondheim titulado 'Anyone Can Whistle'.

La actriz se convirtió en una de las actrices más cotizadas de Broadway y ganó el primero de sus cuatro Premios Tony en 1966, con el espléndido papel de Mame Dermis en el musical 'Mame', que fue un auténtico éxito de taquilla. Luego recibió otros Premios Tony a la Mejor Actriz, en el musical 'Dear World', en la nueva versión de 'Gypsy' y en 'Sweeney Todd'.

Su larga lista de éxitos en teatro incluyen el papel de Gertrude en la producción de 'Hamlet' de Peter Hall para la National Theater Company, que se presentó en 1975 en el Old Vic, y el papel de señora Peggy Ashcroft en la producción de la Royal Shakespeare Company de la obra de Edward Albee 'All Over'.

En televisión, Angela Lansbury ha alcanzado la fama con el papel de Jessica Fletcher en la serie de CBS 'Se ha escrito un crimen', que interpretó durante varias temporadas con rotundo éxito. Entre sus últimas apariciones destacaron 'The Unexpected Mrs. Pollifax' y en 'Mrs. Santa Claus'.También intervino especiales y miniseries como 'A Talent for Murder', 'The Gift of Love: A Christmas Story' o 'The Love She Sought'.

Angela Lansbury estaba casada con el que fuera productor ejecutivo de MGM Peter Shaw, con quien tuvo tres hijos. La actriz fue tambien propietaria de compañía de producción familiar, Corymore Productions, con sede en los estudios de Universal.