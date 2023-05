Miguel Jorge apuesta por adaptar la gestión pública al sector cultural

Miguel Jorge Blanco, candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular, apostó en la mañana de este lunes, por «modificar el modelo de gestión» para que dé respuesta «a las necesidades diarias» de los recintos y las actividades propias de la cultura.

Hizo estas declaraciones durante el encuentro al que convocó a una representación del sector cultural de la isla en el Gabinete Literario. «Hay que mejorar la financiación de los museos, pero también hay que modificar su forma de gestión, para lo que hay que crear un organismo que permita dar respuesta a lo que requiere su día a día».

«A día de hoy no me preocupa el dinero, porque lo que existe es un problema de gestión para poder sacar las cosas adelante. No se puede ejecutar todo por los problemas que genera la Ley de Contratación del sector público. Por eso hay que darle la vuelta a la forma de gestionar el Cabildo», señaló el político popular.

En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de conseguir que la Corporación no sea «un mero tramitador de subvenciones». «Me gusta la iniciativa privada, subvencionar por subvencionar no me gusta. Lo público debe estar solo para llegar a donde sea necesario y haya carencias. Debe establecerse un sistema abierto de participación para todos y no que se consigan subvenciones por ir directamente a Presidencia o Vicepresidencia», añadió.

Miguel Jorge avanzó algunas ideas como las de poner en marcha «un sello de calidad cultural» y «una feria de arte insular, tipo Arco». Asumió como uno de las cuestiones a resolver las trabas aduaneras con las que tienen que batallar todos los artistas plásticos cuando quieren trasladar sus piezas a la Península para venderlas o exhibirlas.

Un elemento transformador

Miguel Jorge reconoció que gracias a su paso por la Alcaldía de Santa Brígida descubrió la importancia del sector cultural como «elemento transformador de la sociedad». De ahí, dijo en el Gabinete Literario, que uno de los puntos centrales de su programa para este sector sea «llevar la cultura a todos lados en la isla». «Los municipios son clave, porque lo que mayormente hacen en cultura viene directamente del Cabildo», añadió.

Entre sus apuestas figuran dos binomios que quiere potenciar. Por un lado el de cultura y educación, para acercar las distintas disciplinas a los jóvenes y por otro lado subraya la importancia de afianzar los lazos con turismo, «para que todo el que llegue a la isla tenga una hoja de ruta cultural».