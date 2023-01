En memoria de Alexis Ravelo: El año que empezó sin ti Que descanses en paz, Alexis Ravelo, y que aquí, los responsables públicos de la Cultura no se demoren en situar tu obra donde merece estar

Ojalá no tuviera que estar escribiendo estas palabras y tú siguieras entre nosotros, con tu risa y tu socarronería. Conocí a Ravelo a principios de los 90, cuando estábamos en el equipo de redacción de 'La Plazuela de las letras' junto a Pedro Flores, Julia H. Madrigal y Carlos de la Fe. Eran momentos de proyectos, cuentos de hadas, ilusiones, de derribar límites y de abrir alguna puerta. Lo pasamos siempre bien y compartimos criterios con la curiosidad voraz que todos teníamos.

Siempre te seguí la pista después de aquello. En 2013 me enteré de tu premio Hammett a 'La estrategia del pequinés' en Maspalomas y me fui a un cyber-café para felicitarte. En los 17 años que trabajé en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria una de mis máximas emociones fue poder ver la versión cinematográfica de Elio Quiroga en el Teatro Pérez Galdós el pasado 2019. Todos tus méritos han sido siempre motivo de orgullo.

El año pasado me emocionaba al oírte como colaborador en el programa 'Hoy por hoy' con Ángels Barceló: era imposible no contagiarse de tu amor por la novela sucia, sureña, violenta ejemplificada en novelas admiradas por ti como 'La parcela de Dios', 'Tumulto en Julio' o 'El camino del tabaco', las tres de Erskine Calwell, donde el autor, en tus propias palabras, retrataba esa parte de la sociedad estadounidense: la basura blanca.

Recuerdo que uno de tus cuentos predilectos era 'La oveja negra' de Augusto Monterroso; no me extraña ya que tú eres un defensor de las minorías dondequiera que estés. También eras un amante del humor, especialmente del humor negro y por eso te encantaba 'Crímenes ejemplares' de Max Aub o 'Ajuar funerario' de Fernando Iwasaki. Y no dejabas atrás el género burlesco y entre tus novelas favoritas también estaba 'Zazie en el metro' de Raymond Queneau o la reinvidicativa 'Mi Antonia', publicada en 1918 y donde la autora Willa Cather enfatiza el papel de las mujeres.

Nos encontramos por último en la librería Sinopsis, a finales de enero de 2022. Estaban colocando tu novela 'Los nombres prestados', Premio Novela Café de Gijón 2021, en los expositores. Brillando una vez más ante mis ojos y con la alegría de felicitarte personalmente, con el cariño de siempre, ya que en ti sólo encontré amabilidad, desenfado y audacia.

Que descanses en paz, Alexis Ravelo, y que aquí, los responsables públicos de la Cultura no se demoren en situar tu obra donde merece estar y en mantenerla más viva que nunca. Fue Franz Kafka quien le dijo hace un siglo a Gustav Janouch que «no existen cuentos de hadas que no sean sangrientos».