Masdanza ofrece una veintena de espectáculos para celebrar sus 30 años Con el «compromiso claro» de acercar la danza contemporánea a la ciudadanía, el festival se inaugura el próximo día 11 en el teatro Pérez Galdós

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 14:03

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias (Masdanza) celebrará este mes de octubre su 30 aniversario con más de veinte actividades programadas, con 64 artistas de diferentes lugares en un recorrido que se prolongará durante todo un mes. Habrá espectáculos, exhibiciones, talleres, cine, formación y propuestas inmersivas que darán cabida a lenguajes escénicos diversos, consolidando su carácter de festival abierto, innovador y en diálogo constante con la sociedad.

Así se puso de manifiesto este jueves en la presentación, en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria. El acto contó con la presencia de Horacio Umpiérrez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias; Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria; Javier Prieto, director de Relaciones Institucionales de Promotur Turismo Canarias; Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria; y Natalia Medina, directora de Masdanza. Una representación institucional del apoyo al festival, convertido en una plataforma internacional de referencia para la creación en danza contemporánea y lanzamiento de los nuevos talentos.

La gala inaugural, el 11 de octubre en el Teatro Pérez Galdós, estará protagonizada por la compañía taiwanesa Hung Dance, con el estreno en Canarias de Birdy, pieza reconocida por su fusión entre tradición y contemporaneidad.

«Nuestro compromiso sigue siendo claro: acercar la danza contemporánea a la ciudadanía, convertir a Masdanza en el centro dancístico mundial, abrir puentes hacia el mundo y seguir construyendo un proyecto con profesionalidad, rigor y trabajo bien hecho. Esto es y ha sido la marca de Masdanza durante estos 30 años», afirmó Natalia Medina.

Programación en espacios abiertos y en otras islas

Una de las señas de identidad del festival será nuevamente la programación en espacios abiertos, acercando la danza al público en entornos singulares. La plaza de la Puntilla, la plaza de Santa Ana o el mirador de las dunas de Maspalomas acogerán piezas de creadores de distintos puntos de España, como Navarra, Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco y Canarias, en diálogo con coreógrafos internacionales procedentes de Taiwán, Reino Unido o Francia. El festival se extiende a distintos puntos de las islas, con actividades en espacios patrimoniales como la Casa de Colón, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, la plaza del Rosario en Agüimes, además de la participación en centros culturales de otras islas.

La programación se completa con la conexión de la danza con otras artes, como Masdanza Cinema, que este año proyectará Sonoma (Le film, pas le spectacle), documental sobre el proceso creativo de Marcos Morau y la compañía La Veronal; el programa de formación, con la participación de la coreógrafa taiwanesa I-Han Cheng; y experiencias pioneras como Masdanza30VR, que trasladará al metaverso la memoria de las tres décadas del festival Masdanza.

Asimismo, el festival mantiene su vocación social con El Espacio del Cuerpo, talleres comunitarios dirigidos especialmente a colectivos de personas mayores y en riesgo de exclusión. Esta iniciativa refuerza el compromiso del festival con la inclusión, la salud pública y la participación ciudadana, demostrando que la danza es también una herramienta de transformación social.

Con esta edición, Masdanza reafirma su condición de faro cultural del Atlántico, uniendo tradición y vanguardia, y consolidando a Canarias como punto de encuentro imprescindible de la danza contemporánea internacional.