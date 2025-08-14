Masdanza cancela su Sección Oficial Internacional por falta de apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria La decisión afecta a los Certámenes de Solos y Coreográfico, en los que participaban 40 artistas, aunque el resto del programa sigue en pie gracias al respaldo de otras instituciones

En la mañana de este jueves, Masdanza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, informó mediante un comunicado de prensa que, debido a la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria —patrocinador principal del evento— de no apoyar la celebración de la XXX edición, «nos vemos obligados a cancelar la Sección Oficial Internacional, que incluye los Certámenes de Solos y Coreográfico», señaló la organización.

Asimismo, indicaron que la cancelación ya ha sido comunicada a los 40 participantes de los certámenes, así como a los 60 programadores nacionales e internacionales que iban a asistir a esta nueva edición.

Del mismo modo, apuntan que el resto del programa previsto para esta XXX edición de MASDANZA se desarrollará, en su mayoría, según lo establecido, «gracias al respaldo del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria», recuerdan en la nota.

