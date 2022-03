María del Pino marca el camino con su humor

«Las cosas más serias se pueden contar con una sonrisa»

Esta pieza teatral nace de una reescritura elaborada por el propio Sergio Escalante a partir de uno de sus libros de relatos. El proyecto de llevarlo a escena con Blanca Rodríguez surgió en el estreno de la obra sobre Paco España, que también lleva la firma de este artista andaluz.

«El libro contiene relatos muy divertidos, que cuentan la tragedia con risas para quitarle hierro y para que no nos tiremos por el balcón. Blanca está maravillosa en el montaje», comenta Escalante, que estrenó una primera versión en 2004, titulada 'Deliciosa provocación', en el Teatro Florida de Algeciras. Aquel montaje giró por Latinoamérica y Estados Unidos tras aterrizar en el Festival Internacional de Teatro de Miami.

Este artista reconoce su pasión por las «tragicomedias». «Creo que las cosas más serias del mundo se pueden contar con una sonrisa. Ya lo hice con el montaje de Paco España. En su vida había momentos muy delicados y los suavizamos», recuerda. Sobre esta forma de afrontar las historias, Blanca Rodríguez apunta que «sin comedia no hay drama y sin drama no hay comedia». «Van de la mano, como en la vida real. ¿En qué funeral no nos hemos echado en algún momento alguna risa?», pone como ejemplo.

Tras su estreno mañana en el Auditorio Alfredo Kraus, 'Lo que esconden las risas' cuenta con una «invitación para ir a Argentina», así como para girar por Andalucía. «También queremos recorrer Canarias, por supuesto», aclara Blanca Rodríguez.