Marcus Miller y Gregory Porter serán dos de las estrellas del Canarias Jazz&Más

Marcus Miller, ganador de dos Grammy; Gregory Porter, que suma otros dos galardones; y el proyecto San Francisco Jazz Collective, dirigido por el saxofonista Chris Potter, poseedor también de un Grammy, serán algunos de los principales artistas que formarán parte de la programación del 31º Festival Internacional Canarias Jazz & Más, que se celebrará entre el 1 y el 24 de julio.

Tres referentes del género a los que se sumarán cerca de una treintena de artistas más y que ofrecerán sus conciertos en los principales teatros, auditorios, salas y plazas de las ocho islas.

Entre los proyectos ya confirmados encontramos al trompetista Avishai Cohen Big Vicious, Nate Smith + Kinfolk, Ben Wendel Quartet, Immanuel Wilkins, Samantha Fish, Kadri Voorand in Duo with Mihkel Mälgand, Septeto Santiaguero, Ángela Cervantes y Pepe Rivero Quartet, Trio Corrente, Philip Lassiter y Yusan, lista que se completará en fechas próximas con más artistas locales, nacionales e internacionales, anunció ayer la organización en un comunicado de prensa.

Marcus Miller ha sido calificado como uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo. En la cima de su carrera durante más de 30 años, ha ganado dos premios Grammy, el Premio Edison 2013 (Holanda), la Victoire du Jazz 2010 (Francia) y en 2013, fue nombrado Artista por la Paz de la Unesco. Su característico sonido de bajo puede escucharse en un catálogo ilimitado de éxitos musicales, desde Bill Wither hasta Luther Vandross, pasando por Chaka Khan, David Sanborn, Herbie Hancock, Eric Clapton, Aretha Franklin, George Benson, Elton John y Bryan Ferry.

Tras varios años de gira en la banda de Miles Davis a principios de los 80, Miller entabló una estrecha relación profesional y personal con Davis que le llevó a colaborar en tres álbumes aclamados por la crítica, siendo el más famoso 'Tutu', que convirtió a Miller en el último productor, arreglista y compositor principal de esta gran leyenda del jazz.

El actual proyecto -Laid Black- muestra a Miller incorporando elementos más modernos y urbanos en su música, desde trap, hiphop, R&B hasta gospel. De esta música, Miller dice: «Después de Afrodeezia, con el que viajé mucho por todo el mundo, pensé que estaría bien introducir en la mezcla algunas de las influencias de nuestro tiempo que estaba escuchando aquí en casa. Mi banda y los artistas invitados que recluté para colaborar en este álbum son lo suficientemente versátiles como para tocar música que va desde el be-bop hasta el hip-hop. Eso hizo posible la mezcla musical que quería lograr en este álbum». Laid Black cuenta con la colaboración de Trombone Shorty, Kirk Whalum, Patches Stewart, Take 6, Jonathan Butler y la vocalista Selah Sue.

Conocido por su cálida voz de barítono, Gregory Porter fue aclamado en la década de 2010 con su estilo terrenal de jazz, soul y gospel. Porter es un talentoso cantante de estándares, así como de material soul más contemporáneo, que se ha ganado comparaciones favorables con sus ídolos Nat King Cole, Donny Hathaway y Stevie Wonder. Consiguió una nominación al Grammy por su debut de 2010, 'Water'. Tras fichar por Blue Note, se dio a conocer aún más por su tercer álbum, 'Liquid Spirit' (2013) que alcanzó el número dos en las listas de jazz y ganó el Grammy al mejor álbum vocal de jazz. Aunque sus canciones originales son su principal objetivo, Porter a menudo vuelve a sus raíces, como en su álbum de homenaje 'Nat King Cole & Me' (2017).

Marcus Miller. / c7

Nacido en Los Ángeles en 1971, Porter creció en Bakersfield, California. Fue a través de la colección de discos de su madre que cayó bajo el hechizo de Cole, aprendiendo muy pronto a imitarlo. Además de cantar, también era un atleta dotado, y dejó la escuela secundaria con una beca de fútbol para la Universidad Estatal de San Diego. Sin embargo, después de que una lesión en el hombro desbaratara su carrera deportiva, se trasladó a Brooklyn, donde trabajaba de día como chef mientras actuaba en clubes de jazz locales. Fue durante este periodo cuando conoció al saxofonista, compositor y pianista Kamau Kenyatta.

En 2010, Porter publicó su primer álbum, 'Water', que tuvo una buena acogida y recibió una nominación al Grammy al mejor álbum vocal de jazz. 'Be Good' le siguió dos años después.

En septiembre de 2013, Porter publicó su tercer álbum y su debut en Blue Note, 'Liquid Spirit'. Producido por Brian Bacchus, el álbum fue un gran éxito, aterrizando en el número dos de la lista Billboard Top Jazz Albums, y recogiendo el Premio Grammy 2014 al Mejor Álbum Vocal de Jazz. También se convirtió en uno de los álbumes de jazz más transmitidos de todos los tiempos, más de 20 millones. Su segundo trabajo para Blue Note, 'Take Me to the Alley', salió a la venta a principios de 2016. También ese año Porter entregó el álbum de conciertos 'Live in Berlin'.

Al año siguiente vio la luz 'Nat King Cole & Me', que incluía versiones de Porter de algunos de los clásicos más preciados de Cole, uno de sus referentes.

En 2018 publicó 'One Night Only: Live at the Royal Albert Hall' y en 2021 fue el turno de 'Still Rising-The Collection'.