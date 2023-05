Manuel Jabois, Pedro García Cuartango y Flavita Banana, premios Cavia, Luca de Tena y Mingote

Manuel Jabois, escritor, periodista y columnista; Pedro García Cuartango, la leyenda viva del gremio (desde hace seis años firma en ABC); y la dibujante Flavita Banana son los nuevos premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, o lo que es lo mismo: estos tres nombres forman ya parte de la historia dorada del periodismo español. Los galardones se han decidido este miércoles tras la reunión del jurado presidido por Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, e integrado por la directora de El País, Pepa Bueno; el director de El Mundo, Joaquín Manso; el director de El Correo, José Miguel Santamaría; el director de La Vanguardia, Jordi Juan; el director de El Ideal, Eduardo Peralta; y el director de ABC, Julián Quirós.

Jabois ha sido ha sido distinguido con el Mariano de Cavia por su artículo 'Mi vida sin WhatsApp', publicado en el suplemento Ideas de El País el 15 de mayo de 2022. En el caso del Luca de Tena, este premio busca reconocer la larga trayectoria de Pedro García Cuartango, el que llegara a ser director en funciones de El Mundo durante un año tras décadas en el mismo y que sigue al pie del cañón periodístico con sus brillantes artículos en ABC desde hace más de un lustro. Por último, Flavita Banana, dibujante de El País, ha recibido el premio Mingote, por su viñeta publicada el 18 de julio de 2022.

Ampliar Manuel Jabois. Rafael Carmon

Manuel Jabois, premio Cavia

Manuel Jabois (1978) es un periodista y escritor gallego. Empezó su carrera en el Diario de Pontevedra, ejerciendo el periodismo local, algo que siempre ha reivindicado. Fue allí donde se dio a conocer con su blog y su prosa cargada de ironía y humor, un marchamo que no ha abandonado. Entró a El Mundo recomendado por David Gistau. En 2015 pasó a El País, donde escribe columnas, crónicas, reportajes y entrevistas a día de hoy. Entre sus libros destacan 'Irse a Madrid y otras columnas' (2011), una recopilación de artículos; 'Manu' (2013), una crónica sobre la paternidad y la pérdida; 'Nos vemos en esta vida o en la otra' (2016), un largo reportaje sobre el único menor implicado en los atentados del 11-M; 'Malaherba' (2019), una novela sobre una infancia desestructurada, y 'Miss Marte' (2021), una historia, claro, de amor. También de misterio.

Jabois ha sido distinguido con el premio Mariano de Cavia por su artículo 'Mi vida sin WhatsApp', publicado el 15 de mayo de 2022 en las páginas del suplemento Ideas de El País. En el texto, el autor reflexiona sobre cómo la conversación digital sustituye al cara a cara, no de una forma evidente sino sigilosa. «Descubrí que escribiéndonos casi a diario no lo echaba de menos. Y, viviendo en el barrio de al lado, llevaba seis meses sin verlo. Tenía de repente un contacto estrechísimo con un montón de gente con la que hablaba prácticamente a diario, mediante grupos o de forma individual; tanto contacto teníamos que no echaba de menos quedar con ellos, a pesar de que vivíamos en la misma ciudad», observaba.

Ampliar Pedro García Cuartango Matías Nieto

Pedro García Cuartango, premio Luca de Tena

Pedro García Cuartango (Miranda de Ebro, 1955) lleva más de cuatro décadas ligado a los periódicos. Columnista de ABC desde 2017, Cuartango ha trabajado en cabeceras como Cinco Días, Diario 16 y El Sol, del que formó parte de su equipo fundacional y en el que se desempeñó como subdirector. En 1992 se incorporó a El Mundo como redactor jefe, y años después fue nombrado subdirector y responsable de la sección de opinión. Allí se desempeñó como editorialista hasta que, en plena crisis por la salida de Pedro J. Ramírez, fue nombrado director en funciones. Ocupó este cargo durante un año, hasta que fue destituido. Fue entonces cuando se incorporó a ABC, como columnista y articulista de grandes acontecimientos, así como autor de series de artículos relacionados con la cultura o con personajes históricos. Lector impenitente y gran aficionado a la historia, es autor de libros como 'Elogio de la quietud', 'Anatomía de la traición' y 'España mágica'.

Ampliar Flavita Banana FB

Flavita Banana, premio Mingote

La dibujante asturiana Flavia Álvarez-Pedrosa Pruvost, mejor conocida como Flavita Banana, ha ganado el premio Mingote 2023. La ilustración merecedora es crítica con las nuevas tecnologías y a maneras contemporáneas en las que invertimos el ocio. La artista es conocida por su humor ácido y tierno, muchas veces vinculado a ideas feministas y que suele presentarse mediante escenas cotidianas.