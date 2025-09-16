Malestar en el mundo artístico con el Estado, que niega discriminación a las islas Coalición Canaria presenta una iniciativa en el Congreso para acabar con las trabas aduaneras, que Cultura considera ajustadas a la ley

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 20:55

«En consecuencia, desde esta perspectiva, se considera que no existe discriminación respecto de la proyección exterior del arte contemporáneo y del patrimonio cultural canario o del acceso a la cultura de la ciudadanía canaria». Esa respuesta por escrito del Ministerio de Cultura a una pregunta de la diputada Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha soliviantado al mundo artístico de las islas, que sigue quejándose por las trabas y cargas aduaneras que soportan en virtud de la diferente carga fiscal existente en las islas.

La parlamentaria nacionalista había preguntado al Ministerio de Cultura si tenía alguna previsión para atender la petición del sector cultural de Canarias. En su respuesta, el citado departamento ministerial recuerda lo siguiente: «La entrada de obras de arte en territorio de aplicación del Impuesto, es decir, en la Península o Illes Balears, procedentes de las Islas Canarias tiene la consideración de importación de bienes, tal como establece el artículo 18 de la Ley 37/1992. A estos efectos, las obras de arte importadas de Canarias quedarán sujetas a la liquidación del IVA a la importación. No obstante, lo anterior el artículo 91. Uno.3, número 4 y 5, de la Ley 37/1992 dispone la aplicación del tipo reducido del 10 por ciento» en determinadas circunstancias.

Seguidamente, Cultura agrega que «dicha importación no se produce cuando el bien, desde su entrada en el territorio de aplicación del Impuesto, se coloque en las situaciones o se vincule a los regímenes que citan los artículos 23 (depósito temporal y otras situaciones) y 24 (regímenes aduaneros y fiscales) de la Ley del Impuesto. Esta es la situación en la que se encontrarán, a su entrada en territorio de aplicación del Impuesto las obras de artistas canarios importadas para ser expuestas en exposiciones y eventos similares. En concreto, la introducción en la Península o Baleares de estas obras de arte se realiza en el marco del régimen de importación temporal. La inclusión en este régimen de importación temporal implica que no se produzca el devengo del Impuesto, mientras las obras de arte estén vinculadas al mismo. La inclusión en el régimen se efectúa de conformidad con lo dispuesto en la legislación aduanera».

Desde el mundo artístico y cultural se han activado los resortes para conseguir que Cultura reconsidere su posición. En esa línea, Coalición Canaria ha presentado en el Congreso esta semana una proposición no de ley «relativa a la eliminación de las barreras aduaneras y fiscales que dificultan el transporte de obras de arte entre Canarias y el resto del Estado y la Unión Europea, en apoyo a la movilidad cultural del archipiélago canario».

En el caso de las obras de arte y bienes culturales, agrega CC en su iniciativa, «esta situación genera un conflicto estructural: los traslados con fines de exhibición,

circulación temporal o venta quedan sujetos a trámites aduaneros, declaraciones y garantías que no existen para los artistas del resto de comunidades autónomas. Así, mientras un creador de la Península puede desplazar sus obras por el territorio nacional y europeo sin restricciones, un artista canario debe asumir trámites complejos, costes añadidos y, en muchos casos, la obligación de constituir garantías económicas».

Coalición Canaria agrega que «estas trabas afectan no solo a la movilidad y proyección exterior del arte canario, sino también al derecho de la ciudadanía canaria a acceder a la cultura. Las mismas barreras que dificultan la salida de obras desde Canarias encarecen también la entrada de colecciones y exposiciones al archipiélago, limitando las oportunidades de sus habitantes de disfrutar de una oferta cultural equivalente a la del resto del territorio nacional».

Por ello, CC reclama «modificar la normativa vigente para que los traslados de obras de arte entre Canarias y el resto del Estado o de la Unión Europea se reconozcan como operaciones culturales y patrimoniales, y no meramente comerciales, tanto en el caso de exhibiciones como en el de compraventas».

Asimismo, se plantea «extender las medidas de exención fiscal y aduanera no solo a los traslados temporales para exhibición, sino también a los traslados definitivos vinculados a la venta de obras de arte, garantizando la igualdad de condiciones de los artistas canarios en el mercado nacional e internacional».