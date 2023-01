Madonna actuará en Barcelona con su The Celebration Tour

No actuaba en España desde el año 2015, así que los fans de Madonna están de enhorabuena. La artista anunció este martes una nueva gira en marcha, con la que celebrará sus cuarenta años de carrera musical -por algo se llama The Celebration Tour- y pasará por España. Eso sí, será una única fecha: el 1 de noviembre de 2023, en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Le debe gustar el recinto porque su único show que dio en España hace ya ocho años, con motivo de su gira Rebel Heart Tour, fue también en este mismo escenario.

Los miembros de su club de fans podrán adquirir hoy mismo las entradas, que mañana estarán en preventa en Livenation.es, y que este viernes, 20 de enero, a partir de las 10 de la mañana, se podrán adquirir en los dos puntos de venta oficiales Livenation.es y Ticketmaster.es. El precio de las entradas oscilará en gradas entre los 45,50 euros de las zonas más baratas hasta los 340 euros de las gradas de primera categoría. En el caso de la pista, habrá dos precios: el más alejado del escenario costará 226,50 euros, el más cercano 283,50 euros. Existen, además, packs de experiencias VIP que ascienden hasta los 1.200 euros, en el caso del más lujoso y que cuentan con un recorrido exclusivo por el backstage, una foto de grupo sobre el escenario, un cóctel de bienvenida antes del show o una litografía de edición limitada.

La cantante de 'Like a Prayer' ha anunciado la gira con un vídeo inspirado en 'Truth or Dare', el documental en blanco y negro que en España se tituló 'En la cama con Madonna' (1991), que seguía a la artista en una de sus giras más polémicas, la del disco 'Erotica' y donde desvelaba su pasión carnal por Antonio Banderas. Acompañado de amigos como Diplo, Amy Schumer, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre o Judd Apatow, la artista vuelve a jugar a verdad o atrevimiento alrededor de una mesa, se da un apasionado beso con lengua con Jack Black y emula una de las fotografías calientes del libro 'Sex'. Hacia el final, la actriz y humorista Schumer le propone un último reto: «Hacer una gira mundial en la que toques tus mejores putas canciones». A lo que Madonna responde: «Cuatro décadas, cuarenta años, con todas esas canciones como 'Like a Virgin', 'La Isla Bonita'... Son un montón de canciones. ¿Creéis que la gente vendrá? La respuesta es joder, sí».

La gira mundial visitará 35 ciudades y comenzará en Norteamérica el 15 de julio en el Rogers Arena de Vancouver (Canadá), antes de viajar a Europa, donde recorrerá once ciudades en otoño, con la parada en Barcelona. Así las cosas, The Celebration Tour recorre la travesía artística de Madonna a lo largo de cuatro décadas, donde homenajea a la ciudad de Nueva York, lugar donde inició su carrera. «Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando», subrayó la cantante.

Acompañará a Madonna como telonera Bob the Drag Queen, ganadora de la octava edición del popular programa de televisión estadounidense 'RuPaul's Drag Race'.