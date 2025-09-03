LPA Emer-gente ya tiene a sus 6 finalistas que actuarán en LPA B&MF los días 19 y 20 de septiembre El certamen de nuevos talentos celebra su gran final los días 19 y 20 de septiembre dentro del festival LPA B&MF, con seis propuestas que llegan tras un verano repleto de música en la terraza de Las Arenas

La cuenta atrás ha comenzado: LPA Emergente 2025 ya tiene a sus seis finalistas, que actuarán en la gran final del festival LPA B&MF, los días 19 y 20 de septiembre.

El pasado sábado se celebró en la terraza «Las Arenas Music» la última jornada de conciertos de la fase previa del concurso, un ciclo que convirtió cada sábado de verano en un punto de encuentro gratuito con la música en directo. Desde el 28 de junio hasta el 30 de agosto, la terraza del Centro Comercial Las Arenas se transformó en un escenario vibrante, consolidando una colaboración que promete continuidad en el futuro.

Las votaciones onlineestuvieron muy reñidas hasta el último momento, aumentando la expectación de una edición que ha marcado un antes y un después en la visibilidad de los talentos emergentes.

Las redes durante esta última semana se han inundado de vídeos pidiendo votos, ha habido mucha competitividad y compañerismo entre los participantes hasta el último minuto.

Además, cabe destacar que la participación e implicación en la toma de decisión del público ha sido muy notable, obteniendo un total de 11.432 votos muy repartidos entre los 20 finalistas.

La decisión de la organización ha sido complicada, según palabras de la directora del festival Teresa Deudero: «¡Con sudor y lágrimas... ya tenemos a los 6 finalistas de de LPA Emergente que estarán en la gran final! Sudor… porque sacar adelante este nuevo proyecto ha sido un reto enorme, y Lágrimas… porque elegir entre tanto talento ha sido MUY, pero que muy difícil»

En palabras de Deudero, «todas las bandas participantes merecían estar en el LPA B&M festival y desde aquí queremos darles las gracias a las 20 bandas participantes, un honor tenerlas en nuestro escenario. Al CC Las Arenas (Terraza Las Arenas Music) por brindarnos un espacio con tanta solera. Al público increíble que nos acompañó durante las 10 jornadas, descubriendo y apoyando propuestas emergentes. A quienes votaron y animaron a las bandas, ¡ustedes también han hecho posible esta edición!. A nuestros compañeros de viaje: Cerveza Águila y Munchitos.

El festival ha conseguido tener una representación de estilos muy diferentes y poco frecuentes de ver en otros festivales: Rock, Metal, Punk, Rap, Mestizaje, cumbia, fusión. «¡Estoy muy satisfecha con el resultado de esta aventura…reto conseguido!, afirma la directora.

Seis nombres propios en la final

De los 20 grupos y solistas preseleccionados, solo seis han conseguido llegar a la fase definitiva. Tres fueron elegidos por votación popular en la web y otros tres seleccionados directamente por la dirección del festival.

Por votación popular a través de la página web:

Aldara: el estilo pop, urbano y el comercial confluyen en la personalidad de esta artista tan versátil que logra expresar todas sus emociones a través de la canción.

Cosecha Urbana: pura energía teldense que reivindica el directo como forma de vida, con in-fluencias de rock y punk y tres LPs a sus espaldas (Gentuza, Salud… y mucho rocanrol y Versos desordenados).

Edu 'el Podenco': la vida «podenkera» llega con la máxima vitalidad a la final de LPA B&MF apoyada en un mantra que todos deberíamos tener muy presente y que es además título del álbum de Edu y los suyos, Estamos vivos.

Selección de la dirección del festival

Notajunto: rock urbano con raíces en la escena canaria de los 90, letras cargadas de amor, desamor y la intensidad del día a día.

Revenge & Desire: la potencia de las guitarras más potentes viene en este caso de Tenerife con esta banda de groove y trash metal.

Gekah: Gekah es el alter ego del músico Alberto Santana, autor de la famosa canción «Orgullo de Barrio», que dedicaba a Las Rehoyas y por el que ganó un premio Canarias de la Música.

El ganador será proclamado el sábado 20 y recibirá el galardón de manos de O.M. Domínguez, que actuará junto a su banda, The Village Band, en el festival, de quien cabe apuntar que, una vez ganó LPA Emer-gente, se coronó igualmente en el concurso Capital Sonora. Además del premio en metálico, el vencedor se convertirá en la primera banda confirmada del cartel de 2026 de LPA B&MF.

Un jurado de lujo

Diez personalidades vinculadas a las artes escénicas, el periodismo y la cultura forman el jurado profesional de LPA Emer-gente 2025, presidido por el periodista musical Arturo Paniagua (Radio 3, Europa FM). Lo acompañan, entre otros, Ramón del Castillo, Inés Álvarez, Mario Alonso, Yolanda Marcos, Diego Acosta, Pablo Rodríguez, Luis Alberto Serrano, David Jerez y Natalia Machín. Un panel diverso y experimentado que garantiza una final de altura.

Arturo Paniagua, periodista musical, locutor y creador de contenido cultural, encabeza el jurado profesional que valorará las propuestas musicales de estos seis finalistas. Además de él, figuran en el plantel, Ramón del Castillo, quien tras su etapa como artista (representó a España en Eurovisión), ha desarrollado una sólida carrera como mánager y ejecutivo musical; Inés Álvarez, directora de Marketing del Centro Comercial Las Arenas, responsable de crear campañas vivas y diferentes que conecten con la gente, la cultura y, cómo no, con la música, como ha sido el caso de «Las Arenas Music», parte esencial de LPA Emer-gente este año.

Mario Alonso, reconocido periodista canario en materia cultural y promotor de eventos; Yolanda Marcos, cantante, actriz y comunicadora; Diego Acosta, ex locutor de radiofórmulas y conductor del podcast 'Made in Canarias', por el que han pasado casi todos los artistas que se mueven en el circuito canario. Pablo Rodríguez, quien desde su responsabilidad como Director general de Presidencia del Cabildo y su mirada institucional, ha demostrado un firme compromiso con el apoyo a las iniciativas ciudadanas y culturales, especialmente aquellas que impulsan el talento local.

Luis Alberto Serrano, titulado en Realización de Audiovisuales y Espectáculos, durante más de 25 años ha dirigido cine, spots de publicidad y obras escénicas (musicales especialmente) y ha publicado libros en varios países. David Jerez y Natalia Machín, completan el jurado profesional: Jerez desde su profundo conocimiento en materia de festivales, salas y grupos «Km0» y Natalia como artista con más de 15 años de presencia en los escenarios en géneros como la música popular, latina, pop-rock y «world music».

Un festival que no deja de crecer

Es obvio que LPA Emer-gente ha alcanzado un protagonismo excepcional dentro del LPA B&MF, que este año celebra su duodécima edición consolidándose como una cita imprescindible para los amantes de la música en Las Palmas de Gran Canaria.

El festival cuenta con el apoyo de Grupo Incabe, con Heineken como patrocinador oficial, así como Gobierno de Canarias, Promotur – Turismo de Islas Canarias y el Cabildo de Gran Canaria a través de la campaña La Isla de Mi Vida. Del 19 al 21 de septiembre, el Parque Litoral del Rincón se transformará en un auténtico estallido sonoro donde la música será la gran protagonista.