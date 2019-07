Los viejos clicks nunca mueren

Escenas rockers, de ambiente vintage, la ternura rubia de Marilyn Monroe, la liviandad de Ginger Rogers y Fred Astaire, el Tarzán clásico de Weissmüller o el vuelo mágico de Mary Poppins, y hasta escenas de las dos míticas películas rodadas en Gran Canaria en la década de los años 50, Tirma y Moby Dick, evocados por unos diminutos humanoides de juguete, de sonrisa permanente y 7,5 centímetros de altura con los que todas las generaciones desde la democracia en España viajamos a nuestras infancias. El fenómeno nostálgico de los coleccionistas de clicks en Canarias tendrá su particular espacio en una exposición bautizada como Click&Roll, dentro de la tercera edición del International Big Bang Vintage Gran Canaria Festival, que se celebra del 11 al 20 de julio, en Las Palmas de Gran Canaria.

Una exposición que no hubiera existido sin la generosidad del hijo del dueño del taller, en La Palmita de Arucas, que tenía decenas de clicks que dejaba a sus amigos y vecinos. «Es que a mí no me regalaban clicks, y gracias a Matías podía jugar con ellos», evoca Carolina Socorro, una de las friclicks – frikis del click – en esta exposición de coleccionistas y locos del fenómeno de la recreación de universos liliputienses con estos evocadores muñecos.

Socorro es uno de los mascarones de proa de la exposición, pero no la única coleccionista que trabaja duro estos días. Rocío Rada, Águeda Formento, Javier Vázquez, Ángela María Formento y Carlos Carretero son los otros artistas que presentarán sus dioramas –las escenas que recrean con las figuritas– en Click&Roll, del 18 al 31 de julio, en la Biblioteca Insular de Las Palmas de Gran Canaria.