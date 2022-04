Lorenzo Silva, Benjamín Prado y Giménez Barlett brillarán en la feria

Reputados escritores como Ángel Martín, Lorenzo Silva, Noemi Trujillo y Alicia Giménez Barlett y «figuras literarias del momento» como el juez Joaquím Bosch o Benjamín Prado se encontrarán con sus lectores en la nueva Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, «muy esperada» como «la de la recuperación» tras dos ediciones condicionada por el coronavirus, según anunció la organización este martes. Se desarrollará entre el 25 y el 30 de mayo.

Se incluyen cambios significativos respecto a esos dos años anteriores, como «la vuelta a casa de la feria», al parque San Telmo de la capital grancanaria, que hubo que sustituir por el de Santa Catalina para poder establecer un perímetro cerrado donde instalarla a fin de controlar la entrada y salida de visitantes.

También se eliminarán muchas de las limitaciones de movilidad de entonces y se dejará patente el avance hacia la antigua normalidad, según destacó al presentar la programación de este año la presidenta de la Asociación de Comerciantes Libreros de Las Palmas, Irene Pérez.

Quien destacó su convicción de que el público retornará de forma numerosa a esa cita con la letra escrita en la edición de 2022, a celebrar del 25 al 30 de mayo, porque -aseguró- «la gente tiene ganas después de lo que ha vivido» con la crisis de la covid-19.

Y eso es algo que ya se notaba desde 2021, puesto que, según dijo, «el año pasado ya hubo mucha participación de la gente, que tenía ansias de cultura, de comer libros». Desde esas expectativas y con ánimo de responder a los deseos del público, el director de la Feria, Jorge Balbás, avanzó que en esta ocasión «ha crecido muchísimo la programación», hasta incluir centenares de actividades diversas entre las que destacan doscientas presentaciones de libros.

Alicia Giménez Barlett. / c7

La primera de ellas rendirá, en la sesión inaugural de este año, el 25 de mayo, un homenaje póstumo al desaparecido literato portugués José Saramago, al estar dedicada a una novedosa biografía del Nobel que decidió afincarse durante sus últimos años en Lanzarote titulada: 'Saramago. Sus nombres. Un álbum biográfico'. La presentarán sus editores, Alejandro García Schnetzer y Ricardo Viel. Una obra esta que ve la luz en el centenario del nacimiento del escritor, al que se ha querido dedicar la feria de 2022 globalmente y también un ciclo específico que se ha denominado «Saramago Mola» para repasar su producción escrita y su figura literaria y humana, recalcó Balbás. Se incluye la presentación de la reedición de toda su obra, a cargo de Alfaguara.

El director de este encuentro con las letras dijo además que esta vez habrá cinco espacios de exposición y actividades, pues a las cuatro carpas para presentaciones de libros y otras actividades, una de figuras literarias, otra de autores canarios, una tercera infantil y una cuarta juvenil, se suma este año la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria, vecina al parque San Telmo.

En su primera incursión en la feria, esta «acogerá tres ciclos, dedicados a África, Cambio Climático y Orgullo», anticipó el director de la biblioteca, Antonio Morales.

Jorge Balbás insistió, en todo caso, que esas serán solo algunas de las abundantes y dispares propuestas de una «fiesta de los libros» que contará con participación de prestigiosos escritores, estrellas mediáticas, jóvenes 'influencers' literarios e ilustradores infantiles.

Hasta el punto de que su oferta y sus dimensiones hacen que «la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria sea la más importante de Canarias en estos momentos» dentro de su categoría, sentenció el jefe de Servicio de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno Autónomo, Cándido Santana.

La Carpa de Literatura Adulta acogerá la presentación, también el día inaugural, de la nueva obra de Ángel Martín, titulada 'Por si las voces vuelven'.

El programa incluye además la presentación de los libros de los dos reyes de la novela negra. Lorenzo Silva presenta junto Noemi Trujillo 'La forja de un rebelde', y Alicia Gimenez Barlett acudirá para desgranar los hilos de su nuevo libro 'La presidenta', ficción basada en la época de corrupción y muerte de la expresidenta de la comunidad valenciana, Rita Barberá.

La Carpa General acoge también las nuevas incursiones literarias de jóvenes promesas como Miguel Gané, con su poemario 'Ojos de Sol', y del periodista deportivo Matías Prats, que presenta su primera novela 'El futuro que olvidaste', o las sorpresas literarias de la temporada protagonizada por la vasca Alaitz Laceaga, autora de 'Hasta donde termina el mar' y Angy Sky, que tendrá un encuentro con los lectores para contar los entresijos de su novela 'Tiziano, la decisión del capo'.

Entre las figuras literarias del momento destaca la presencia del juez Joaquím Bosch, con su libro 'La patria en la cartera'; Benjamín Prado, que acude para presentar 'No solo el fuego'; Pilar Eyre, que analiza los difíciles momentos de la institución monárquica con su nuevo libro 'Yo el Rey', o Fernando G. Delgado que sorprende con su nuevo libro 'Todos al infierno'.

La programación deja huecos para libros o ensayos de no ficción, vinculados a la gastronomía, salud, bienestar personal. Ángela Quintas presentará 'Por qué me duele la tripa' y Curro Cañete hará lo propio con 'No tengas miedo a nada', entre otros actos.