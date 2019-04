Vázquez Figueroa viaja 15.000 años en ‘Los bisontes de Altamira’

Fue entonces cuando se planteó novelar la vida del «primer genio de la historia, alguien con una capacidad increíble para dibujar de memoria esos bisontes», abunda el escritor que, en ningún momento pensó que podría ser obra de una mujer. «Si fuera una mujer me habría salido una historia muy moderna, pero siempre se ha pensado que fue un hombre. La nueva novela que estoy terminando está protagonizada por una mujer», dice este octogenario de mente ágil gracias al uso constante de la imaginación.

«Los bisontes eran lo importante en ese momento. Habían desaparecido de Cantabria. Así que la tribu envía a Ansoc –el autor ficticio de las pinturas– y su primo a ver si hay bisontes. Atraviesan la cordillera cantábrica y la península ibérica, que era puro bosque. No había más que 6.000 habitantes en toda la península y en el mundo, un millón de habitantes. Ahí empieza una aventura y un viaje hacia el conocimiento por parte de dos chicos que descubren un nuevo mundo», añade acerca del punto de partida de una novela que, a su entender, «es una de las mejores» de larga trayectoria. «Puedo estar equivocado, pero que a los 82 años haya escrito una de mis mejores novelas me hace mucha ilusión», abunda el novelista que se ha alejado de la realidad 15.000 años. «Con lo que estamos viviendo, acabas loco. Estamos volviendo al fascismo y las brutalidades más bárbaras en España y en todas partes, en Europa, en todo el mundo. Es un disparate. Lo que creías que había desaparecido, surge de nuevo», se lamenta el escritor que, a la pregunta de si va a votar el 28 de abril, espeta: «¿Está usted loca? ¿A quién voto? Ese día jugaré al dominó, al menos sé con quién me peleo».