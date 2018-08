Luis Suárez y un niño intercambian vidas en una aventura animada

"A Coco lo que le pasa es una cuestión de sorpresa, de no entender muy bien lo que le pasa, donde está (...) Él sale de casa un poco apurado porque escucha los gritos de sus hijos y ahí se da cuenta de que tiene hijos, entonces sale a la calle de Barcelona vestido para entrenar pero como lo haría un niño, ya vestido de jugador, y ahí se da cuenta de que lo empiezan a seguir", relató el escritor argentino.

Desde ese momento, Coco, goleador de la liga de baby fútbol, se ve obligado a lidiar con los problemas que acarrean la fama, como el "no poder salir a comprar caramelos" sin que le pidan una foto, tener que adaptarse a la rutina de un deportista de elite o convivir con todas las estrellas con las que comparte vestuario en Barcelona.

Lo que para otros sería una odisea, no lo es tanto para el jugador, una persona que, desde el prisma de Soriano, "conserva una cosa y es que es una especie de niño hecho adulto, sobretodo en cuanto a esa cosa de querer siempre competir y ganar".

Son estas ganas constantes de saborear la victoria las que llevan al punta del Barcelona a vivir retos en su nueva vida en un cuerpo infantil.

"Suárez tiene una situación en la que un niño le tira un penalti jugando, ni siquiera por un partido. Él piensa en dejarse meter el gol, aunque en el último segundo reacciona y ese afán de competencia le hace parar el penalti", explicó el ganador del premio de novela Clarín en 2015.

Este libro ilustrado, lanzado este año, toca otros temas como la memoria corporal, planteada como un juego "entre consciencia e inconsciencia", lo que le pone trabas a Coco a la hora de adaptarse a su nueva vida.

"Coco cuando juega en el cuerpo de Suárez, si bien no sabe la ley del fuera de juego, tiene incorporada una memoria propia del cuerpo, entonces se da cuenta de que su cuerpo hace ciertos movimientos por más que él conscientemente no se lo haya ordenado", comentó.

El cuento también este incluye una pequeña lección al final, a pesar de que su autor confiesa "que no le gustan las moralejas". A Coco se le queda grabado después de su aventura que "no se puede juzgar a otro mientras no te pongas en sus zapatos".

Para poder crear este libro, Soriano contó con el beneplácito de Suárez, quién accedió a ceder su imagen con una sola condición: que la editorial ceda el 10 % de los libros impresos en cada tirada a cualquiera de las asociaciones apadrinadas por el delantero.