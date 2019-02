Armas Marcelo: «El festival de Los Llanos será una referencia»

«La idea es atraer al máximo posible, al canon de la novela de lengua española hasta La Palma. El proyecto es, con toda la ambición del mundo, convertirse en el primer festival o reunión más importante de España y de nuestra lengua. Queremos convertir Los Llanos de Aridane en una referencia», explica el director de la Cátedra Vargas Llosa, institución que forma parte de este evento, que impulsa el Ayuntamiento de esta localidad palmera.

Armas Marcelo explica que la segunda entrega ha «tocado techo», gracias a la presencia de dos premios Nobel de Literatura. El galo Jean Marie Le Clézio abrirá el festival, mientras que el peruano Mario Vargas Llosa lo clausurará.

«Los dos estarán en Los Llanos de Aridane durante todo el festival. Tenemos claro que todos los años no podremos contar con la presencia de dos Nobel. Por eso, la organización ha decidido que desde la tercera edición, en 2020, haya un país invitado. Así, nos centraremos en que vengan las grandes potencias literarias, siempre en lengua española, de la nación seleccionada», avanza el autor de novelas como Réquiem habanero por Fidel (2014).

Puede parecer entonces que la presencia de Jean–Marie Le Clézio sea una contradicción, pero Armas Marcelo lo aclara. «Habla castellano perfectamente. Durante cinco años vivió en México. Incluso, me ha dicho que en una ocasión estuvo en Gran Canaria, porque iba en un barco que hizo escala en la isla», asegura sobre el autor de títulos como El atestado, El pez dorado o La cuarentena, entre otros.

En septiembre, desvela, también acudirá hasta La Palma el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, premio Cervantes 2017. «Está hablada también Ida Vitale, aunque es difícil que al final pueda venir, debido a cuestiones personales. Invitaremos también a Antonio Gamoneda, que suele recluirse en la isla para escribir, en concreto en la Hacienda San Jorge», señala.

Tal y como sucedió el pasado año, la organización tiene prevista la presencia de un nutrido grupo de autores canarios. «Vendrá el núcleo duro del año pasado. Lo que me gustaría es que los autores canarios tengan claro, como algunos ya lo hicieron el año pasado, que son los anfitriones y que no vayan de escritores famosos para hablar de cosas tan superadas a estas alturas como lo de la identidad canaria. No son elegidos de los cielos. Lo ideal es que no expliquen la tierra en público, sino en privado, en los encuentros con los autores de fuera. Vendrán nuevos, siempre emergentes. Pensamos en Domingo Luis Hernández, Bruno Mesa, Pedro Flores y Alicia Llarena, entre otros», subraya Armas Marcelo.

Para la segunda edición, dice el autor de La orden del tigre, el festival cuenta con más presupuesto. «A las instituciones públicas no les pedimos dinero, lo que les solicitamos es la equivalencia en billetes de avión desde América y Europa, y que costeen parte de los alojamientos en la isla. Yo no tomo una peseta directamente, no soy un gerente», puntualiza.

A estas alturas, es un «germen», pero adelanta un objetivo ambicioso. «Queremos crear en Los Llanos la casa del escritor, para que durante un año o seis meses, un autor nacional o internacional se aloje, conozca la isla, y allí, o después en su lugar de origen, escriba sobre lo que quiera. La Palma se presta para que después se escriba», comenta.