Cuando la lírica cobra vida en Las Majoreras

Entre la idea inicial que los responsable de la temporada de ópera le plantean al escenógrafo hasta que el decorado es una realidad y comienza a montarse en el Teatro Pérez Galdós se desarrolla un largo camino de meses, trabajo y en ocasiones agobios de última hora que pasa por una nave ubicada en el polígono industrial de Las Majoreras, en el municipio grancanario de Ingenio.

Entre naves industriales de todo tipo, quién iba a decir que la lírica contaría con un enclave. Industrial, eso sí, pero también muy creativo y artístico. Desde mediados de abril, el equipo que encabeza Miguel Maroto como jefe de maquinaria y taller, trabaja en la escenografía de 'Los cuentos de Hoffmann' (Les contes de Hoffmann), pieza en tres actos de Jacques Offenbach con la que culmina la 55ª temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, que organiza la asociación Amigos Canarios de la Ópera (ACO).

«Es una ópera c omplicada y laboriosa a nivel escénico. El diseño incluye una escalera ascendente que es bastante compleja. Pero también es un proyecto muy bonito de hacer, aunque todo se complica, porque se junta la construcción de la escenografía con la propia temporada. La de 'Los cuentos de Hoffmann' la comenzamos a construir, desde cero, a mediados-finales de abril», mientras iban y venían del Pérez Galdós con el montaje y desmontaje del título anterior, 'Ernani', de Verdi, explica Maroto.

Retos atractivos

«Me gustan los decorados bonitos de hacer, pero me gusta hacerlos con tiempo, sin prisas y agobios, pero eso no siempre se consigue. Hay ocasiones que llamamos al escenógrafo para hacer ajustes con su idea inicial porque vemos que el tiempo no nos da», confiesa quien está al frente de un equipo de cinco personas y que desde ayer monta sobre el escenario del Pérez Galdós lo que se ha construido en Las Majoreras.

El proceso de gestación de cada escenografía es el siguiente. Desde ACO se le hace un encargo al escenógrafo elegido, que para 'Los cuentos de Hoffmann' es un habitual de esta temporada, el grancanario Carlos Santos. «Le explicamos la idea que tenemos y a partir de ahí y de su propia concepción de la ópera realiza unos bocetos», explica Ulises Jaén, director artístico de ACO.

Trabajos en la nave donde se prepara la próxima escenografía de ACO. / Juan Carlos alonso

Los primeros contactos con el escenógrafo comienzan, apuntan Ulises Jaén, « un año o año y medio antes, pero a veces con menos tiempo, ya que depende si conoce o no la ópera para que la estudie en profundidad antes de llevar a cabo los bocetos».

Con el director de escena

Cuando Carlos Santos, en este caso, plasma sobre el papel su idea para esta ópera de Offenbach, « la pule con el director de escena», que para este montaje de los días 21, 23 y 25 de junio, siempre a las 20.00 horas en el recinto de la desembocadura del barranco Guiniguada, es Daniele Piscopo.

Entre ambos coordinan sus respectivas ideas para que la escenografía se ajuste a los movimientos de los cantantes y figurantes, así como a la ubicación del coro y al desarrollo del libreto.

Superada esta fase, llega una reunión con el propio Ulises Jaén y la jefa de producción de la temporada de ACO, Laura Navarro, donde se le da o no el visto bueno para su «implantación en el Pérez Galdós». Si pasa este filtro, que incluye el presupuesto final -el escenógrafo aporta uno previo que después se ajusta-, ya solo resta el beneplácito de la junta directiva de ACO, señala Ulises Jaén, para que los planos y los bocetos lleguen a los responsables de su construcción.

Este último título de la temporada cuenta con una escenografía que se ha construido con madera y contrachapados. « Hay escenógrafos de confianza que ya saben qué materiales utilizo y se ajustan. Otros de fuera me dicen lo que quieren utilizar y a partir de ahí yo les aconsejo y les digo lo que pienso, según nuestra experiencia previa. Suelen aceptar nuestras ideas», comenta el jefe de maquinaria y taller.

Miguel Maroto apunta que desde que ACO instaló su taller en Las Majoreras trabajan «con madera». «En la nave anterior trabajábamos también con hierro, pero en esta nave no lo podemos hacer. Empleamos sobre todo pino, porque es la madera más barata y liviana. También empleamos para algunas partes contrachapados. Los dos materiales pesan poco y son resistentes. Eso es fundamental, porque hay partes que se cuelgan. Hay partes del decorado en los que sí se suben los cantantes, como en la escalera ascendente de este montaje, pero en otras partes no. También están las tarimas donde se suben los integrantes del coro. Los cálculos los hace el escenógrafo y para algunos casos se requieren de certificaciones por parte de los ingenieros», subraya el responsable del equipo.

Livianos y resistentes

Reconoce Maroto que este trabajo, que realiza fuera de la temporada de ACO para distintas productoras escénicas, «es muy bonito». «Me encanta la construcción de decorados. Es muy distinto a la carpintería. Los carpinteros cuando empiezan en esto hacen cosas muy pesadas, cuando aquí hay que tener en cuenta que sean livianas y resistentes. Yo trabajé antes en una carpintería y no vuelvo, porque allí el trabajo es muy monótono», asegura mientras trabajaban en una escenografía que se trasladó días después en un contenedor por carretera hasta el Pérez Galdós.

Esta ópera y 'Don Pasquale' han contado con escenografías construidas y montadas desde cero este año por parte de ACO y puede que se alquilen en un futuro a otros teatros y temporadas nacionales e internacionales, de las que se nutre también la propuesta operística de la capital grancanaria.