Ilustración denominada 'HZerbera', que representa a las tres personalidades que confluyen en la autora: como escritora, Hilda Zudán; como familiar, Mireya; como mujer en una sociedad donde pudo no estar ubicada, María del Jesús. Victoriano Santana Sanjurjo

Un prontuario literario teldense

«Posiblemente, Hilda Zudán murió en 1924; y Mireya Suárez, en 1930. Quizás. Pero pudo seguir adelante María del Jesús Suárez López. Pudo», cita extraída de 'Hilda, Mireya… María (y otros teldenses)', libro publicado por Mercurio Editorial en septiembre de 2025.

Victoriano Santana Sanjurjo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:18

Prontuario literario teldense'. Así se llamaba una carpeta digital creada en 2002, en el verano que pasé de ser becario de la Universidad de Las ... Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a profesor de secundaria, mientras terminaba de corregir mi tesis doctoral, que registré en otoño de ese año. Consideré entonces que se había cerrado una etapa de mi vida y que era conveniente, antes del comienzo pleno de la siguiente, recopilar en un solo lugar ciertas escrituras que, a mi juicio, por la razón que fuera, se habían ganado el derecho a no ser olvidadas. El nombre del repositorio era también el de la publicación que recogiera todos esos textos. Reconozco que fantaseaba con la idea de un trío editorial. Me seducía que este 'Prontuario literario teldense' formara parte de la misma colección libresca del Ayuntamiento de Telde a la que pertenecen mi cándida, deficiente, pretenciosa y entrañable ópera prima ('Cervantófila teldesiana', 1998) y mi edición de 'Letras a Telde, 1605-2001' (las actas de un ciclo de conferencias homónimo que coordiné durante el año 2001 con motivo del 650 aniversario de la fundación de la ciudad grancanaria y que contó con la participación de destacados especialistas en literatura de nuestra tierra).

Espacios grises

